惡女姊妹不同命：琳賽蘿涵開心秀孕肚 布蘭妮被逼離婚

布蘭妮（左）與山姆的婚姻被唱衰快結束。（路透資料照片）

過往都曾是好萊塢「惡女幫」成員、被拍到一起跑趴同擠一部小車的琳賽蘿涵與「小甜甜」布蘭妮，現在一個快接近不惑之年，一個已過了這年紀，應該都要比以前更成熟、更穩定，然而前者順利復出幕前後，正在等待第一個孩子的誕生，充滿將為人母的喜悅；後者去年才與男友山姆辦了婚禮，撐不到一年就被傳在找離婚律師。

琳賽蘿涵與布蘭妮都是童星出道，分別在迪士尼電影 、迪士尼頻道的節目中嶄露頭角，無奈雙雙大紅後都抵擋不了過度的壓力，迷失在五光十色的生活中。琳賽一度被各方嘲笑、認為再也很難東山再起，布蘭妮更悲哀到被判生活中的一切都由父親監管，連買筆電或是想生小孩的自由都沒有，直到前年11月才由法庭判定終止13年的監管期，再次獲得自由。

去年耶誕期間，琳賽在Netflix推出最新影片「聖誕傾情」，締造不錯的收視成績，接下來還會和該平台合作，她也和瑞士信貸集團位於杜拜公司的助理副總裁貝德沙瑪斯結婚，事業與家庭都有一番新局面。她日前在紐約和妹妹、好友等開了生產前的派對，有傳她會到杜拜生小孩，雖然還沒有最後定案，她已在社群網站 上發布大肚子、露出幸福笑容的新照，粉絲都替她開心。