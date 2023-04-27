孫安佐懶理酸民批評 爆狄鶯「藉酒壯膽」才敢跟他聊天

孫安佐（左起）、方琦和高雋雅日前上東風「yes！潮有型！」。圖／東風提供

台灣演藝圈星二代孫安佐、高雋雅和方琦，日前上節目大聊自己和星媽星爸之間私下的互動趣事，孫安佐是狄鶯和孫鵬的獨子，方琦是知名藝人梁佑南的女兒，高雋雅則是演藝圈「偶像劇之母」柴智屏的獨生女，節目中三位星二代也不斷爆料，跟大家分享媽媽們私下不為人知的一面。

三人從小背負著星二代的光環，從出生後就受到相當多關注，也為他們帶來不少困擾，方琦坦言媽媽演壞女人出名，小時候曾經收到恐嚇信，信上當時連梁佑南的三名子女讀什麼學校，在幾年幾班，寫得鉅細靡遺，信中還揚言若是梁佑南再那麼壞下去，就要來綁架小孩，因此梁佑南都會特地把方琦他們載到校門口，就是怕他們被比較不理智的觀眾欺負。

而高雋雅則是常有不熟的同學請她幫忙要F4的簽名照，或是同學想要參加試鏡，拜託高雋雅關說讓她們插隊，但事實上高雋雅跟對方完全不熟，但還是勉為其難答應。

孫安佐從小就很做自己，看到網路上的酸民對他家世背景或是沒有做過的一些事情來評論，他覺得當下心情一定會受到影響，但他都儘可能在5分鐘內調適，孫安佐笑說：「因為我覺得會講我的那些人都沒有實力，只有沒有實力的人才會批評真正有付出的人，因為你有實力根本不會花時間在打字上，應該會做自己的事情，過你的生活才對。」

孫安佐還爆料狄鶯平常過的就是苦行僧的生活，飲食都吃糙米及沒什麼調味的東西，每天至少跑步2-3個小時，這樣維持了有20幾年，只有在喝酒後放鬆下來，明明有鑰匙，但會硬打電話叫孫安佐下來幫她開門，有一次孫安佐終於忍不住對狄鶯說：「媽，妳要撒嬌去跟爸撒嬌好不好！」他發現每次狄鶯喝酒就會變這樣，其實媽媽對他的事情不太會管太多，猜想媽媽可能都藉酒壯膽才會跟他多聊天，把想問或想講的都留到喝酒之後。

最讓孫安佐印象深刻的是健美比賽時，每天都高壓訓練5個小時，情緒壓力都處於很緊繃的情況下，很容易有負面情緒，狄鶯卻會默默挺他，不但幫他煮吃的，還幫他做原本他該做的家事，讓他覺得有人在他後面支持他，孫安佐：「其實我爸媽是滿挺我的父母，是真心為我好。」