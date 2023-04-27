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19歲台灣演員劉敬與楊紫瓊共演 聊天「中英文並用」

記者楊起鳳／台北即時報導
劉敬(左)和影后楊紫瓊首度合作，他飾演楊紫瓊的姪兒，也會功夫。圖／Disney+提供
劉敬(左)和影后楊紫瓊首度合作，他飾演楊紫瓊的姪兒，也會功夫。圖／Disney+提供

在「華燈初上」中飾演林心如兒子新生代演員劉敬，進軍好萊塢的首部作品「西遊ABC」最近曝光預告，他與奧斯金像獎影后楊紫瓊同框，和男配角關繼威及不老男神吳彥祖都有對手戲。他在劇中飾演楊紫瓊的姪子、吳彥祖的兒子，透露跟這些超級大咖合作一點也不緊張，楊紫瓊私下甚至一進劇組就請吃飯，作風十分親民。

劉敬(右)和影后楊紫瓊首度合作，他飾演楊紫瓊的姪兒深受照顧。圖／Disney+提...
劉敬(右)和影后楊紫瓊首度合作，他飾演楊紫瓊的姪兒深受照顧。圖／Disney+提供

19歲演員劉敬，當時透過試鏡錄取進軍好萊塢拍美劇的機會，他從小就學跆拳道，還是黑帶三段高手，曾在記者會上小露身手，一口氣劈開五片木板。私下英文不錯的他，到了好萊塢發現合作對象竟是超級大咖等級，笑說因為經歷「華燈初上」震撼教育，和國際大咖合作絲毫不畏懼。

影片來源：YouTube Disney Plus

他在劇中飾演吳彥祖的兒子，是個轉學生，父子倆幾乎一見面就打架，劉敬還拿出金箍棒和吳彥祖對打，拍打戲完全難不倒劉敬，螢幕上雖然和吳彥祖不合，但兩人私下都愛NBA，最愛聊的話題也是NBA。他透露當初就知道會和楊紫瓊合作，彼此聊天都用中英文夾雜，楊紫瓊很大方，一進劇組就主動請他們吃飯，私下作風十分親民。後來楊紫瓊和關繼威獲得奧斯卡獎時，劉敬也感到非常開心。

關繼威也參加「西遊ABC」的演出。圖／Disney+提供
關繼威也參加「西遊ABC」的演出。圖／Disney+提供

劉敬經紀人透露，其實原本擔心劉敬第一次在國外拍美劇會不習慣，出動兩名經紀人保母陪伴，但是劉敬一到片場就和曾演過「灌籃青春」華裔男演員Ben Wang及曾參與過「熱帶雨」兩度入圍艾美獎的楊雁雁成為好友，還直要他們別擔心可以回台灣，讓經紀人笑稱：「小朋友適應能力很強。」

劉敬主演的第一部好萊塢影集「西遊ABC」就和超級卡司合作，但他毫不畏懼。圖／Di...
劉敬主演的第一部好萊塢影集「西遊ABC」就和超級卡司合作，但他毫不畏懼。圖／Disney+提供

共8集的「西遊ABC」改編自楊謹倫的人氣漫畫「美生中國人」，故事講述一名華裔美籍男孩在開學的第一天認識了新來的交換生後，意外捲入一場東方神話的諸神之戰。這名男孩將在這個關於家庭、喜劇、還有刺激功夫動作場面的冒險故事中，踏上探索自我身分認同的旅程，曾執導漫威鉅作「尚氣與十環傳奇」此次則身兼導演及執行製作。5月24日在Disney+ 獨家上線。

楊紫瓊 好萊塢 美劇

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