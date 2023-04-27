出軌的金鐘男主持人就是他 葛斯齊：比汪小菲還誇張

薛紀綱被爆出外遇偷吃。圖／摘自臉書

資深狗仔葛斯齊日前在UP直播節目中爆料某金鐘主持人外遇偷吃，還給了不少線索，他今天在臉書 發文，表示已經紙包不住火，放話晚上直播爆料，因為葛斯齊給的特徵十分明顯，幾乎都指向金鐘兒少節目主持人小兵(薛紀綱)，葛斯齊也爽快承認他爆料的金鐘主持正是薛紀綱，且手中握有薛紀綱賴都賴不掉的證據，就看薛紀綱如何接招。

葛斯齊先前在直播節目透露某位金鐘男主持外遇，特徵包括妻子也是主持人、髮型很特別、去年才剛拿金鐘、節目並非一般主流類型，以及是二線以下的男星，其實只要查查去年的金鐘得獎名單，答案很快就會水落石出，而薛紀綱是金鐘常勝軍，在兒少界有一定地位，沒想到竟爆出不倫醜聞，形象大傷。

除了葛斯齊爆料，「中天新聞網」還跟拍到薛紀綱帶著一名短髮女到某酒吧慶祝46歲生日，卻不見老婆王湘涵身影，王湘涵回應「中天新聞網」表示，中午全家有一起吃飯慶生，晚上因為幫家人安排課程所以缺席，表示老公是和認識的經紀人朋友去慶生，凌晨還有收到合照，認為兩人婚姻狀況正常，對記者的詢問反而讓她感覺混淆。

葛斯齊說，晚上直播會秀出薛紀綱和小三的合照，「他比汪小菲 還誇張，汪小菲的照片都是側拍，但他和小三的合照都是他自拍。」既然是薛紀綱自拍的照片，為何會到他的手上？葛斯齊說「只能說是他得意忘形吧，照片是他自己外流的，不是女生。」