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出櫃後慘遭排擠 跨性別舞孃被政府下令封殺

記者黃保慧／即時報導
「愛情美樂地」28日於全台上映。圖／傳影提供
「愛情美樂地」28日於全台上映。圖／傳影提供

去年代表巴基斯坦進入奧斯卡國際最佳影片15強的「愛情美樂地」，是導演賽姆薩迪克首部劇情長片，更成為巴基斯坦首部進軍坎城影展的電影，並且一舉拿下了一種注目單元評審團獎與酷兒金棕櫚等兩項殊榮。這部電影因為內容涉及跨性別舞孃以及反叛父權社會價值等議題，竟被政府單位下令封殺不准在巴基斯坦境內戲院上映。

導演利用社群媒體力量在網路上大聲疾呼，甚至包括曾獲諾貝爾和平獎的巴基斯坦人權鬥士馬拉拉，也為「愛情美樂地」在美國綜藝報親自撰文支持，終於讓這部電影得以在巴基斯坦的戲院上映！

馬拉拉提到：「『愛情美樂地』是提及這部電影讓觀眾深入了解巴基斯坦，這個國家的文化、食物和時尚，更重要的是他們的人民。雖然反對聲浪認為這部電影『不代表我們的生活方式』或是『描繪了巴基斯坦的負面形象』，但是正好相反，這部電影代表了巴基斯坦數百萬計的人民生活樣貌，和他們嚮往自由與完滿的期待，也創造出他們熱愛日常生活的歡樂時刻！」

在片中飾演跨性別舞者的阿林娜汗，本身也是一個跨性別者，她非常喜歡自己所飾演的碧芭這個角色，她在專訪中表示：「她是一個狠角色，意志堅定、勇敢獨立、主宰一切且擁有話語權的女性，這些都是我所沒有的特質，我很喜歡碧芭！」阿林娜對於能夠飾演這樣強勢而並非被壓迫的角色感到很欣慰，因為對巴基斯坦大多數的跨性別者而言，受到壓迫已經是現實生活了。作為一個跨性別者，阿林娜出櫃之後就受到社會的排擠、也不被家人所接受，然而在「愛情美樂地」在國際影展發光發熱之後，家人滿懷欣喜重新接納了她「他們終於接受了我，理解到我並不是靠乞討或性工作來維生。」

出生於巴基斯坦保守中產家庭的導演賽姆薩迪克，他的創作受到家庭和成長環境很深，從小就在距離老家不到十分鐘車程的地方發現了一個跨性別社群，也讓賽姆不禁直言「愛情美樂地」這個故事就像是已經陪伴了他很久一樣。他當回首過往，才發現這個純然虛構的劇情在他的情緒感受上卻像是帶些自傳色彩，對賽姆來說，在發展這個劇本的過程也像是重新再探索一個自己的成長過程，在這個父權社會結構下長大卻被認為不夠男子氣概的他，藉由研究「愛情美樂地」之中的每個角色，他們的慾望、家庭束縛、對男子氣概的掙扎，陪著他一起再度走過了青少年的歷程。電影28日於全台上映。

「愛情美樂地」28日於全台上映。圖／傳影提供
「愛情美樂地」28日於全台上映。圖／傳影提供

電影 跨性別 導演

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