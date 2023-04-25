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為公益捐光2600萬元家產 44歲票房女王復出 美成這樣

記者陳慧貞／即時報導
河智苑(右)在「謝幕」中因奶奶高斗心的病情惡化而不捨心疼。圖／八大電視提供
河智苑(右)在「謝幕」中因奶奶高斗心的病情惡化而不捨心疼。圖／八大電視提供

韓國影后河智苑暌違小螢幕3年後推出回歸代表作「謝幕」，劇中的河智苑為守護奶奶一手創立的家族企業，不惜與自己的哥哥爭奪繼承權；而戲外的她，其實更樂於付出，在十年期間熱衷於慈善事業，把所有收入都捐助弱勢團體，共捐出相當2600萬美元的金額，2014年韓國「世越號」事件，她也捐了約8萬美元幫助家屬，當年37歲的她，已捐光了當時的所有家產。

一向給人獨立、堅強、勇敢形象的河智苑，自認在「謝幕」中扮演的人物性格與自己對工作充滿熱情這一點，不謀而合；劇中她飾演接掌家族企業飯店總經理，與冒充奶奶孫子的舞台劇演員姜河那，發展出超越姊弟戀的愛情故事。

她日前接受訪問，提到為角色所做的準備，「與其說是為職業做準備，倒不如說這是一個具有酒店經理人魅力，以及對家人有著滿滿愛的角色。」為此河智苑特別在服裝和整體氛圍花了很多心思，希望帶給觀眾「一種高雅又乾淨的感覺。」

河智苑在「謝幕」中，在服裝呈現和氛圍營造上花了很多心思打造。圖／八大電視提供
河智苑在「謝幕」中，在服裝呈現和氛圍營造上花了很多心思打造。圖／八大電視提供

她直言，自己還有很多事情想做，也想做得更好，「就像世妍（劇中名）熱愛酒店一樣，我也非常熱愛我的演員工作！」因為飾演總經理角色，河智苑在戲中大多以合身套裝、高跟鞋亮相，舉手投足展現專業主管的風采，但長時間拍攝下，「因為經常穿高跟鞋，所以拖鞋、便鞋等舒適的鞋子，是我拍戲的必備品」。

「謝幕」描述從北韓逃難出來的高斗心，在僅剩的3個月生命裡，失聯的孫子意外現身；而被請託假扮孫子的舞台劇演員姜河那，突如其來的出現在家族間引起震盪。

戲中姜河那與高斗心的孫女河智苑從姊弟情誼，逐漸產生男女情愫， 在接受訪問時，姜河那也分享與影后對戲心情，「智苑姐對我一直都很隨和，和她一起演戲完全不會感到害羞或任何不自在。」提到對河智苑的告白台詞「我喜歡、我喜歡妳」，他坦言：「這句是我最費神、最用心的台詞。」

姜河那分享在「謝幕」中向河智苑告白「我喜歡、我喜歡妳」一句，是最費神、最用心的台...
姜河那分享在「謝幕」中向河智苑告白「我喜歡、我喜歡妳」一句，是最費神、最用心的台詞。圖／八大電視提供
姜河那在「謝幕」中假扮高斗心失聯多年的孫子，他的意外出現在家族間引起震盪。圖／八...
姜河那在「謝幕」中假扮高斗心失聯多年的孫子，他的意外出現在家族間引起震盪。圖／八大電視提供

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