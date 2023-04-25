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美國女戀英國男 泰勒絲失敗 「蜘蛛人」情侶也有障礙？

記者蘇詠智／即時報導
湯姆霍蘭德因「蜘蛛人」系列受到歡迎。（歐新社資料照片）
湯姆霍蘭德因「蜘蛛人」系列受到歡迎。（歐新社資料照片）

美國女星與英國男星的戀情，不一定都會順利圓滿，過去曾跟漫威影片男星湯姆希德斯頓、李安捧紅的「比利‧林恩的中場戰事」男主角喬歐文交往的泰勒絲，證明了自己和英國男星就是不適合。而目前還是進行式的「蜘蛛人」情侶湯姆霍蘭德、辛蒂亞，仍在感情甜蜜的階段，不過辛蒂亞承認男友有一點自己實在沒辦法理解，也不太能接受。

乍看之下同文同種的英國人與美國人，還是有很多觀念上與習慣上的差異，需要耐心去克服。辛蒂亞表示對於湯姆的一切都很喜歡，可是英國人的諧音幽默，她真的沒辦法理解，很難接受，譬如他們會說：「I’m going up the apples and pears」，這句話實際上應該是：「I’m going up the stairs」（我要上樓了），但英國人常會用到「apple and pears」（蘋果與梨子）這樣的詞語，pears與stairs英語發音又有諧音的感覺，所以他們就會把stairs換成apple and pears來取代，認為這樣子比較幽默，可是辛蒂亞始終不覺得蘋果和樓梯有啥關係，儘管她知道英國人是因為諧音才會這樣用，就是沒辦法認為用得很巧妙或是很好笑。

在觀眾眼中看來，辛蒂亞與湯姆霍蘭德年歲相近、知名度都高、事業也都正一帆風順，儘管女方比男方高大，還是很相配的一對。不過湯姆在「蜘蛛人」系列以外，還沒有一樣成功的新戲路，辛蒂亞卻已經靠著HBO爭議影集「高校十八禁」、「沙丘」等在「蜘蛛人」系列外也很吃得開，長久下來，仍然會造成演藝事業上的落差，恐成為戀情的隱憂。

泰勒絲和喬歐文之間就是存在著顯著的落差，專門報導名流八卦的radar網站就稱泰勒絲對事業還不肯放下，認為嫁給喬歐文是「遷就」，情路終究走不下去，只能分手。

湯姆霍蘭德（右）與辛蒂亞是又一對「英國男與美國女」的情侶組合。（歐新社資料照片）
湯姆霍蘭德（右）與辛蒂亞是又一對「英國男與美國女」的情侶組合。（歐新社資料照片）
辛蒂亞事業正旺，戀情也順遂。（歐新社資料照片）
辛蒂亞事業正旺，戀情也順遂。（歐新社資料照片）

英國 蜘蛛人 蘋果

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