驚爆「右手廢了」超沮喪 55歲黃品源近況曝光

黃品源表示不會放棄音樂。圖／金立海提供

黃品源受疫情 衝擊有感而發，推出新歌「傷停時間」，錄製過程不禁想起學生時期的風光紀錄，沒想到某天突然遭遇意外受傷，他說當時右手響地一聲，「之後我的手就像彈性疲乏後的橡皮筋抬不起來了。」被迫告別運動員 生涯。

他曾是台中區三鐵冠軍，被看好在全運會奪冠保送大學，無奈人算不如天算，因意外受傷導致手如同廢了，連課本都拿不起來，一度沮喪到不知所以。後來他發現手可以拿起彈奏吉他的Pick，決定全心練習吉他，進而創作、比賽並進入歌壇，他笑著說：「傷停時間，不一定是壞事，重要的是跟隨自己的心，不要失志，黑夜過後總有天明！」

「傷停時間」一詞來自於足球 賽規則，指球員因傷而暫時無法比賽的時間，他說錄音過程像是歷經「傷停時間」，好幾個版本都沒達到完美成果，「後來我改用帶說的方式，將聲線放低，沒想到如此一來，反而讓副歌的高潮處更加濃烈。」耗費半個月才完成。