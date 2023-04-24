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在老婆面前尿失禁 哈孝遠崩潰向醫生求救

記者林怡秀／即時報導
哈孝遠自曝有尿失禁的問題。圖／年代提供
哈孝遠自曝有尿失禁的問題。圖／年代提供

現任T1聯盟台啤酒英熊總經理的哈孝遠日前登上「樂活so much」節目，坦承自己有漏尿情形出現，最慘還曾因為憋不住尿意，不小心在老婆面前尿失禁，並表示事後「老婆對我的尊重也少了很多」。

哈孝遠節目中分享國小時期曾與朋友比賽上廁所誰尿得比較遠，並驕傲表示「每一次冠軍都是我」而有「哈尿遠」的封號，距今10年前的內視鏡檢查，也曾被醫生誇獎「攝護腺很漂亮，是王陽明等級」相當健康。

但10年後，他卻有夜尿、頻尿、漏尿、滴尿等情形找上門，不僅外景節目中曾被別人發現褲檔處有明顯尿痕外，最慘經歷是開車載老婆回家時，突然感受到一股強烈尿意湧上，最後因為停車場電梯等太久，憋不住尿意而在老婆面前尿失禁！這件糗事讓哈孝遠感嘆：「感受到尿意到尿失禁前後花不到3分鐘時間，自從那次之後，我也發現老婆對我的尊重也少了很多」，屢次失禁問題讓他崩潰喊：「真的好可怕！醫師你幫幫我！」

同樣有難言之隱的還有藝人薔薔，她在節目中坦承自己因為長期有「便祕問題」，所以習慣囤積便祕藥，一囤就囤近10年藥量，讓主持人驚訝問：「這可以放這麼久嗎？」，薔薔回應：「便祕藥我要每天吃，我不能一天沒有它！」

生機專家則建議薔薔藥品類大概只能囤約3年左右，囤放太久當心有健康疑慮，讓薔薔自嘲「我喜歡讓它加強效果，能拉越多越好！」

便祕

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