強尼戴普下個月正式回歸幕前 卻又生波折 好萊塢仍觀望

強尼戴普以演出法國電影復出影壇。圖／摘自imdb

曾經是超級票房巨星的強尼戴普，因被前妻安珀赫德貼上「家暴 」標籤，從當紅炸子雞變得黑掉，本來預計高價再找他的「神鬼奇航6」立刻取消，在「怪獸與鄧不利多的秘密」也遭到換角，一度讓他哀嘆被好萊塢 封殺。

經過去年和安珀對簿公堂，雖然雙方都被判繳罰金，強尼的款項比安珀要付出的少了好幾倍，各方視為他的一大勝利，也覺得這是法庭嚴重打臉安珀、還他一個公道。

只不過，粉絲最期待的是看到他再回到銀幕上，多拍幾部好片，而整整一年快要過去，這件事情仍未發生。

在法庭上打敗安珀赫德後，強尼陪著樂壇友人巡迴演出，又接了一部法國電影「杜巴利夫人」，該片即將在下個月舉行的坎城影展 做為開幕片放映，強尼絕對會是典禮上的焦點；不過這歐洲影壇在他的「家暴」風波中始終沒有像好萊塢那麼現實，他風光返回歐洲影展並不是特別重大的突破，好萊塢大片願意再找他，才真的有意義，可是大家都尚在觀望。

因為仍有安珀赫德的支持者批評他沒講實話，認為安珀都承認了有對他動粗，他也應該坦承自己曾經有暴力行為，甚至也有人抗議坎城官方選了他的新片做為開幕片，而影展方面解釋，他是否涉及家暴，美國的法庭已有審理結果，坎城影展根據審判結果來處理，並沒有問題。

近日「杜巴利夫人」的導演兼女主角麥雯才在法國被控告，攻擊一位記者還往他臉上吐口水，強尼的事件相較之下真的小巫見大巫。