才與阿湯哥2度分合 英國性感女神訂婚作曲家男友

湯姆克魯斯(左)與海莉艾特沃拍「不可能的任務7」時間超過1年，傳言曾日久生情。圖／摘自IG

41歲英國 性感女星海莉艾特沃迎來喜訊，與交往近10個月的作曲家男友奈德沃夫岡凱利訂婚，她前年與湯姆克魯斯 合作「不可能的任務：致命清算」傳出緋聞，更傳出2度分合，直到去年認識奈德才展開新戀情，如今奈德高調在IG開心表示海莉已答應求婚，海莉也秀出婚戒證實此事。

奈德稍早在IG表示自己與海莉最近在威尼斯旅遊，但早就準備要向對方訂婚，沒想到海莉爽快答應，「這是我們邁入白頭偕老階段的開始，我原本對婚姻沒興趣...直到我遇到這位完美的女人，我非常幸福」。海莉與奈德的戀情原本一向低調，不但很少合照，一直到去年被狗仔隊拍到一起約會，才證實戀情。奈德是一名作曲家，曾幫百威啤酒做過廣告配樂，也參與過一些電影 配樂，據傳與海莉也是在工作場合相識。