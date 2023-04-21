白靈將寫書揭曉明星床伴 願拍成電影「找長得像的」

白靈對於之後是否能有獎項肯定演技，已不強求。記者王聰賢／攝影

白靈近期赴台演出驚悚電影 「蝴蝶大廈」，她透露拍這部電影的扮相比較憔悴、蒼老，封印原有的性感魅力。她也自曝曾迷倒不少好萊塢大明星、導演，甚至成為床伴，「這些名字當然都不能提，不過我會寫在我的書裡」，也不排斥將這本書拍成電影，「到時可以找跟這些名人長得像的來演」。

白靈對自己的魅力很有信心，除了床伴眾多之外，這次赴台拍電影，也有不少粉絲去她下榻的飯店等待，就為了看她一面，「很感動，他們都很熱情」，雖然這次要頭頂白髮，演年紀較大的角色，「但我最後還是與小鮮肉曹佑寧還是有一段對戲，很精采的」。

至於日前與NBA球星「魔獸」霍華德相約吃飯，她羞澀表示先前雖不認識彼此，即便兩人住很近，但一直到台灣才相遇，並稱讚對方很有禮貌、風度翩翩，至於之後會不會繼續發展戀情，則一切看緣分。