白靈將寫書揭曉明星床伴 願拍成電影「找長得像的」

白靈對於之後是否能有獎項肯定演技,已不強求。記者王聰賢/攝影

白靈近期赴台演出驚悚電影 「蝴蝶大廈」,她透露拍這部電影的扮相比較憔悴、蒼老,封印原有的性感魅力。她也自曝曾迷倒不少好萊塢大明星、導演,甚至成為床伴,「這些名字當然都不能提,不過我會寫在我的書裡」,也不排斥將這本書拍成電影,「到時可以找跟這些名人長得像的來演」。

白靈對自己的魅力很有信心,除了床伴眾多之外,這次赴台拍電影,也有不少粉絲去她下榻的飯店等待,就為了看她一面,「很感動,他們都很熱情」,雖然這次要頭頂白髮,演年紀較大的角色,「但我最後還是與小鮮肉曹佑寧還是有一段對戲,很精采的」。

至於日前與NBA球星「魔獸」霍華德相約吃飯,她羞澀表示先前雖不認識彼此,即便兩人住很近,但一直到台灣才相遇,並稱讚對方很有禮貌、風度翩翩,至於之後會不會繼續發展戀情,則一切看緣分。