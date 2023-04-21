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老公遭判14年刑期 安以軒持續神隱網友這樣酸

記者杜沛學／台北即時報導
安以軒(右)在老公陳榮煉出事後持續神隱。圖／摘自臉書
安以軒(右)在老公陳榮煉出事後持續神隱。圖／摘自臉書

安以軒的澳門CEO老公陳榮煉涉嫌洗錢，21日一審判決出爐，遭判14年有期徒刑，而安以軒從老公出事至今持續神隱，從未陪同老公出庭，也沒有發表任何聲明或是有任何「救夫」動作，也引發中國網友討論。

陳榮煉的判決中涉1項黑社會罪、24項賭底面、7項詐騙、1項電投等罪名。陳榮煉名下的德晉公司存在65萬多條賭博記錄，有3409條與「賭底面」有關，不正當利益逾15億元。法院認為電腦數據不是違法取得，不屬於禁用證據，因此分析德晉有參與賭底面。

安以軒與陳榮煉2017年結婚後，經常在微博上曬恩愛，家人生日都舉辦超奢華派對，也從不避諱「炫富」。如今老公出事，安以軒卻彷彿人間蒸發；網友提出與陳榮煉同樣涉案的洗米華（周焯華），出事之後老婆陳慧玲被發現不惜降價急售豪宅，替夫還債，並想盡辦法希望讓老公獲得減刑，安以軒似乎冷淡許多。

中國網友批評陳榮煉污了那麼多錢，只判14年太輕了；同時也認為安以軒根本不可能現身，「她要現身才怪呢，要我是她，我估計都沒臉見人，害人害己！還覺得自己沒錯。」、「都說她可憐，人家說不定覺得我們可笑，她老公這樣的人，說沒留後手我是不信的，狡兔還三窟呢。自由可能沒了幾年，錢肯定還有不少，出來照樣燈紅酒綠。」、「老公都這樣了，還不打算離婚嗎？」

澳門 詐騙 微博

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