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BLACKPINK爆哭後登美國當紅節目 大牌主持人也淪陷

記者陳建嘉／即時報導
詹姆斯柯登(右前)一邊開車一邊與BLACKPINK演唱多首暢銷歌曲。圖／摘自YouTube
詹姆斯柯登(右前)一邊開車一邊與BLACKPINK演唱多首暢銷歌曲。圖／摘自YouTube

南韓女團BLACKPINK頻破紀錄，不僅登上美國「科切拉音樂節」，結束後在後台大哭，為自己破紀錄而開心，更驚喜登上知名節目「車上卡拉OK」，魅力超群，不僅演唱「How You Like That」等多首歌曲，4女不僅全程用流利英文與詹姆斯交談，更現場教導對方邊開車邊跳舞，詹姆斯一度興奮到比中指，Lisa則驚慌大笑「Oh No！」氣氛相當愉快。

詹姆斯柯登主持「車上卡拉OK」是美國知名綜藝節目，曾邀來席琳狄翁、亞莉安娜以及保羅麥卡尼等大牌歌手，讓詹姆斯一邊在市區開車，一邊與眾多歌手閒聊、唱歌，此次邀到BLACKPINK，Jisoo便開玩笑問「你是好司機嗎？」詹姆斯立刻笑回「我希望我是」，Jisoo也點頭讚賞「我相信你是」。

除了稱讚BLACKPINK的魅力橫掃全球之外，詹姆斯稱讚4女組團已有10年，背後的辛苦絕對是超乎常人想像，團員Rosé則透露每天早上9點就會起床做準備，並接受一連串歌唱、舞蹈訓練，時常忙到凌晨2點才能回家，讓詹姆斯驚訝表示「這些辛勤的準備對所有人來說，真的是難以置信的」。

BLACKPINK也提到在自己成長過程中，歐美經典女團TLC、辣妹合唱團影響她們極大，是她們的典範，也讓她們確信各自都要像這些女團偶像一樣，有自己的特色，並立刻演唱TLC「No Scrub」以及辣妹合唱團的「Wannabe」，詹姆斯還立刻仿效「辣妹合唱團」，為她們冠上不同名號，分別為「澳洲粉紅」Rosé、「老闆粉紅」Lisa、「害羞粉紅」Jennie」以及「美甲粉紅」Jisoo，4女反問詹姆斯自己是否也有名號，他則幽默坦言「我想我會是『3個小孩的中年爸爸粉紅』」。

BLACKPINK日前出席科切拉音樂節，結束後在後台感動大哭。圖／摘自IG
BLACKPINK日前出席科切拉音樂節，結束後在後台感動大哭。圖／摘自IG
知名主持人詹姆斯柯登(中)主持「車上卡拉OK」本集嘉賓邀來韓國女子天團BLACK...
知名主持人詹姆斯柯登(中)主持「車上卡拉OK」本集嘉賓邀來韓國女子天團BLACKPINK。圖／摘自IG
BLACKPINK日前出席科切拉音樂節，結束後在後台感動大哭。圖／摘自IG
BLACKPINK日前出席科切拉音樂節，結束後在後台感動大哭。圖／摘自IG

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