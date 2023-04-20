BLACKPINK爆哭後登美國當紅節目 大牌主持人也淪陷

詹姆斯柯登(右前)一邊開車一邊與BLACKPINK演唱多首暢銷歌曲。圖／摘自YouTube

南韓 女團BLACKPINK 頻破紀錄，不僅登上美國「科切拉音樂節」，結束後在後台大哭，為自己破紀錄而開心，更驚喜登上知名節目「車上卡拉OK」，魅力超群，不僅演唱「How You Like That」等多首歌曲，4女不僅全程用流利英文與詹姆斯交談，更現場教導對方邊開車邊跳舞，詹姆斯一度興奮到比中指，Lisa則驚慌大笑「Oh No！」氣氛相當愉快。

詹姆斯柯登主持「車上卡拉OK」是美國知名綜藝節目，曾邀來席琳狄翁、亞莉安娜以及保羅麥卡尼等大牌歌手，讓詹姆斯一邊在市區開車，一邊與眾多歌手閒聊、唱歌，此次邀到BLACKPINK，Jisoo便開玩笑問「你是好司機嗎？」詹姆斯立刻笑回「我希望我是」，Jisoo也點頭讚賞「我相信你是」。

除了稱讚BLACKPINK的魅力橫掃全球之外，詹姆斯稱讚4女組團已有10年，背後的辛苦絕對是超乎常人想像，團員Rosé則透露每天早上9點就會起床做準備，並接受一連串歌唱、舞蹈訓練，時常忙到凌晨2點才能回家，讓詹姆斯驚訝表示「這些辛勤的準備對所有人來說，真的是難以置信的」。