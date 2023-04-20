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肖像遭盜用賣投資課程 白嘉莉緊急發聲明

記者林怡秀／即時報導
白嘉莉肖像遭不肖分子盜用，她發出聲明提醒民眾別上當。圖／粘嫦鈺提供
白嘉莉肖像遭不肖分子盜用，她發出聲明提醒民眾別上當。圖／粘嫦鈺提供

白嘉莉剛透過資深媒體人粘嫦鈺發出聲明，表示自己的肖像遭到不肖份子盜用，並在社群媒體發佈免費投資課程的訊息，假借是和白嘉莉討論之後決定開出免費的投資學習課程造福大眾，請加line加入免費學習存股課程，她表示這完全是欺騙大眾的行為，並未經過本人允許，呼籲大家千萬別上當。

白嘉莉表示，她是經由友人告知，才知道社群媒體已經開始刊登這個廣告，為免粉絲還有消費者上當受騙，緊急特此聲明「本人白嘉莉除了慈善公益活動還有日常的繪畫創作之外，絕對沒有涉入投資理財的活動，也沒有授權任何的機構團體以我的名義開設課程。請所有的粉絲消費者千萬不要上當。」

以下為聲明全文：

今日有不肖份子盜用我本人的肖像，並在社群媒體發佈免費投資課程的訊息，表示是和白嘉莉討論之後決定開出免費的投資學習課程造福大眾.請加line加入免費學習存股課程。這完全是欺騙大眾的行為，完全沒有我的允許。經由友人告知我才知道社群媒體已經開始刊登這個廣告，為免粉絲還有消費者上當受騙，緊急特此聲明。我本人白嘉莉除了慈善公益活動還有日常的繪畫創作之外，絕對沒有涉入投資理財的活動，也沒有授權任何的機構團體以我的名義開設課程。請所有的粉絲消費者千萬不要上當。

2023/4/20白嘉莉

社群媒體 投資

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