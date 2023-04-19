沉寂3年 羅志祥鬆口證實中國「解封」邀錄實境秀

羅志祥為實境節目「TOP DOG 回家」受訪。（圖：三立提供）

羅志祥 (小豬)今為實境節目「TOP DOG 回家」接受媒體聯訪，他重返綜藝節目，搞笑功力並未退步，他坦言目前手上有四、五個節目邀約，當中也包括中國，問他還會回歸八大「娛樂百分百」嗎？他表示暫時不會，他也回想過去曾在中國錄過帶小孩的實境節目，錄到快要崩潰，但現在經紀人小霜有個快2歲的女兒，他樂當現成乾爸，表示這是對小霜的報恩。

小豬三年前因遭前女友周揚青 爆料私生活混亂，聲勢跌至谷底，中國所有工作通通喊停，如今他全面復出，中國也邀他上實境節目，等同解封，他透露「什麼類型都有，都還在談。」他說接下來想挑戰育兒方面的節目，「我曾在內地主持過一個帶小朋友和狗狗的節目，崩潰到不行。」他其實有帶小孩的經驗，就是經紀人小霜的女兒「米果」，問他會想生個自己的小孩嗎？「我喜歡小孩，但我要報恩，小霜26年來對我不離不棄，米果就是我的乾女兒。」小霜幾年前到國外透過試管生下米果，他把米果當自己的女兒，現階段暫時不打算生小孩。

而他在節目中和浪浪辛芭培養感情，私下也有養一隻狗狗Yuki，他說有次請寵物溝通師和Yuki溝通，「我問Yuki，你為什麼會常常對長廊的地方叫，牠說因為家裡有個老先生在。」他覺得老先生應該是過世多年的爸爸，「但幫我溝通的姐姐說，如果你爸爸到這時候都還沒投胎的話，應該不太好。」但他表示在家裡完全沒有不舒服的感覺，所以也沒去想太多。