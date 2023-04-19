經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

文彬過世讓人錯愕心痛。圖／摘自edaily

韓團ASTRO成員文彬驚傳身亡，得年25歲。警方推測可能是自殺，文彬所屬經紀公司Fantagio也證實他離世消息。

Fantagio全文如下：

各位好，這裡是Fantagio。

首先，很抱歉要傳達令人傷心的消息。

4月19日，Astro成員文彬突然離開了我們，成為了天空中的一顆星。

儘管與失去兒子和兄弟姐妹的家屬悲痛無法相比，但是長期共事與文彬共事的Astro成員，以及我們Fantagio全體員工，都沉痛哀悼著，我們感到非常傷心和震驚。

非常感激一直支持和愛護文彬的歌迷們，給您們帶來如此突然的消息，我們深感遺憾。

文彬比任何人都更愛護粉絲，因此更加令人痛心。請不要進行猜測性報導和惡意報導，讓悲痛落入家屬們的心中，讓他們能夠虔誠地悼念和告別逝去的人。

根據家屬的意願，葬禮將由家人、親朋好友和公司同事參加，並盡可能低調。

再次向逝者深深悼念。

文彬驚傳身亡，得年25歲，警方已對外透露他是自殺，網友發現文彬的名字出現在首爾峨山醫院的太平間外，出殯日期是後天22日，而這一天是他原定要在澳門 開演唱會的日子，20日更是他媽媽的生日。

文彬19日晚間8點10分左右被經紀人發現在家中過世，經紀人立刻報警，警方表示文彬應是自殺過世，家屬和法醫正就是否解剖釐清死因一事討論。

文彬隨ASTRO 於2016年出道，出演不少戲劇，還有固定的主持節目，和隊友產賀組成的子團也於今年1月4日發行第3張迷你專輯「INCENSE」，日前他們還宣布將於3月起舉辦巡迴見面會，文彬在演藝圈可說是十分活躍。

然而，目前文彬的死因眾說紛紜，警方推測是他選擇走上絕路，但也粉絲認為他事前完全沒徵兆，怎麼可能在媽媽生日前一天自殺，加上妹妹文秀雅所屬女團也正在打歌期，難以相信和妹妹感情很好的文彬會做出極端選擇，有粉絲猜測文彬可能是太疲累心臟負荷不了導致猝死 。