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漫威星爵示愛BLACKPINK：她們總是激勵人心

記者陳建嘉／即時報導
凱倫吉蘭(左起)、龐克萊門捷夫以及克里斯普萊特在首爾記者會上比出愛心手勢。圖／迪士尼提供
凱倫吉蘭(左起)、龐克萊門捷夫以及克里斯普萊特在首爾記者會上比出愛心手勢。圖／迪士尼提供

漫威大片「星際異攻隊3」18日在首爾舉辦記者會，包括導演詹姆斯岡恩、「星爵」克里斯普萊特等人皆出席與韓國媒體相見歡，3位主角一登場便開心手比愛心，向所有南韓媒體打招呼，克里斯向BLACKPINK公開示愛，「BLACKPINK超棒，她們最近還登上科切拉音樂節主舞台，音樂總是激勵人心」。

克里斯大讚韓國音樂在全世界的地位越來越重，不只是BLACKPINK，也說自己是另一女子天團NewJeans的粉絲。「涅布拉」凱倫吉蘭更立刻嘴甜表示，記者會當天早上一直在聽BLACKPINK與防彈少年團，「有機會的話，我真的好想跟他們見面」，至於「螳螂女」龐克萊門捷夫則說自己的母親是韓國人，這次感覺就像回家，「我一直是朴贊郁、奉俊昊的粉絲」。

詹姆斯不僅說韓國電影越來越棒，尤其喜歡「寄生上流」、「非常母親」，這次更是自己主動向漫威要求想來首爾宣傳電影。由於詹姆斯在拍完該集後，與漫威的合約就徹底到期，接下來將轉往DC影業拍攝一連串電影，回想起9年前拍「星際異攻隊」，一路走來已到了終點，如今他感觸良多，也表示一直想要講述「火箭浣熊」的過往故事，也是這集電影的重點，「我一直很喜歡『火箭浣熊』，他不太會溝通，不知道怎麼與人拉近距離，某方面來說跟我很像」，詹姆斯更不諱言自己先前在事業上多次面對低潮，所以很高興因為這部電影，認識這一群朋友，才能夠重新振作。

克里斯也證實這是最後一部「星際異攻隊」，提到自己因為該片才能夠大紅，如今充滿感激，「我以為我能拍一輩子，但沒有什麼是永遠的」，更說這次每個演員都玩得很開心，「這是最棒的結局，我真的為這部電影感到驕傲，很高興能將這部電影獻給你們」。電影將於5月3日上映。

「星爵」克里斯普萊特公開告白BLACKPINK與NewJeans。圖／迪士尼提供
「星爵」克里斯普萊特公開告白BLACKPINK與NewJeans。圖／迪士尼提供
導演詹姆斯岡恩(左起)、「涅布拉」凱倫吉蘭、「螳螂女」龐克萊門捷夫以及「星爵」克...
導演詹姆斯岡恩(左起)、「涅布拉」凱倫吉蘭、「螳螂女」龐克萊門捷夫以及「星爵」克里斯普萊特出席在「星際異攻隊3」首爾記者會。圖／迪士尼提供

電影 BLACKPINK 漫威

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