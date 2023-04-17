全美過去一周最快走紅的女生 15秒鐘讓無數人戀愛

艾莉亞‧菊本觀賽時被鏡頭拍到，迷倒眾人。(截自TikTok/DOUBLE.BOGEY)

美國高爾夫名人賽近日意外造就一名新星，一名跟父親去看球的女球迷，因為被鏡頭捕捉到她甜美的模樣，而在網路爆紅，上周五她簽下了模特兒經紀合約。

這名19歲的女生叫做艾莉亞‧菊本(Aaliyah Kikumoto)，她是德州 理工大學的啦啦隊員。

當時是球賽第16洞的轉播，鏡頭停留在西班牙球星拉姆(Jon Rahm)身上，但更多人看到的卻是他身後的女球迷，有人把這段15秒的影片放上網路，留言說：「不知何故，我愛上了一個我只見過15秒的人」。

結果這支影片爆紅，所有人都在詢問她究竟是誰，還獲得了一個稱號「名人賽妹」；影片在網路上「病毒式傳播」後，結果釣出了本尊回應：「那是我」。

艾莉亞爆紅後，在她的個人Instagram發文說：「謝謝第16洞的轉播。#名人賽妹」。名氣一飛沖天的她，已經開始為流行服飾品牌拍攝平面廣告。

艾莉亞‧菊本因為觀賽時被鏡頭拍到而爆紅。(截自TikTok/DOUBLE.BOGEY) 艾莉亞‧菊本是德州理工大學學生，受家人影響而喜愛高爾夫球。(取自Instagram/AaliyahKikumoto)

影片來源：YouTube Extra News