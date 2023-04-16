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地表最強愛狗人士「捍衛任務」基努李維 原來真有其人

世界新聞網／即時報導
盧崔與他的愛犬。(美聯社)
盧崔與他的愛犬。(美聯社)

基努李維主演的「捍衛任務」系列第四集(John Wick: Chapter 4)如火如荼上映中，全球票房已累積3億4970萬美元，而每集一定會出現的狗兒，也讓基努李維「地表最強愛狗人士」的角色形象蔚為經典。但您知道，這位為愛犬報仇的孤獨鬥士，其實是改編自真人真事嗎？他就是前海軍海豹部隊隊員盧崔(Marcus Luttrell)。

現年47歲的盧崔在德州出生，自14歲起就立志成為軍人，與好友一起接受特種訓練。1999年他進入海軍，並於2000年加入海豹部隊，同時也是名狙擊手和醫療兵。

盧崔不只是「捍衛任務」主角維克(John Wick)的原型，還有一部電影「紅翼行動」也是以他為主角的故事。

盧崔後來領養了一隻拉布拉多犬，這隻狗撫慰了他在戰爭中受的心理創傷。為了紀念他在「紅翼行動」中的四名戰友，他將四人的名字各取一個字母，將這隻狗取名為「DASY」。這也是捍衛任務第一集中，基努李維的第一隻小狗「Daisy」的名字來源。

然而，DASY還不滿兩歲時，卻被四名歹徒射殺，盧崔為此展開了跨州追兇的行動，他使用自己的專業技能追查鎖定四名嫌犯，只是他最後並沒有動用私刑，而是將這四人交給警方。

「捍衛任務」中基努李維與他的愛犬。(Liongate娛樂)
「捍衛任務」中基努李維與他的愛犬。(Liongate娛樂)

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