曾和李連杰合作 性感女神現在面貌太驚人 網友求放過她

布莉姬芳達在昆汀塔倫提諾執導的「黑色終結令」中還是身段玲瓏的美人。圖／摘自imdb

歲月是一把殺豬刀，有些人隨著時光流逝，只在臉上留下滄桑痕跡，有些人卻是徹底變型，讓大家認都認不出來。出身自傳奇演藝世家、祖父和姑姑都是奧斯卡 得主的女星布莉姬芳達，曾經與李連杰 合作「龍吻」，也曾在「教父第三集」、「雙面女郎」、「愛在紐約」等片有讓人印象深刻的演出，一度是好萊塢 當紅美人，去年卻被拍到整個發福、衰老到有如尋常大媽的新面貌，觀眾都不敢相信那就是她。話題燒了幾天後，她又再度很久沒出現在公眾眼前，直到前兩天上街又被拍到，經過了好幾個月，她的外表依然沒有變化，女神的模樣只能成為回憶。

布莉姬芳達是「金池塘」影帝亨利方達的孫女，兩屆奧斯卡影后珍芳達的姪女，父親彼得方達也曾提名過奧斯卡最佳男主角，她在好萊塢一開始像珍芳達一般以性感開放吸引各方注意，接著扮演「雙面女蠍星」裡的女殺手，又以「愛在紐約」轉為甜美佳人，可塑性頗高。

她後來與「蝙蝠俠」、「蜘蛛人」、「MIB星際戰警」名配樂家丹尼艾夫曼結婚，生了個兒子，就退出幕前將近20年。儘管布莉姬的姑姑珍芳達以推出健美操錄影帶聞名，年過80身段依舊窈窕，布莉姬卻相當隨心所欲做自己，完全沒有太在意身材橫向發展，不像許多美女明星，拚命抓住青春的尾巴。