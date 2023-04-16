香港金像獎完整名單 最佳影片「給十九歲的我」爭議高

「給十九歲的我」獲「最佳電影」殊榮。圖／摘自臉書

第41屆香港 金像獎在16日圓滿落幕，最後由「神探大戰」以4項，最佳攝影、最佳編劇、最佳導演 、最佳男主角成為大贏家，而紀錄片「給十九歲的我」獲「最佳電影 」殊榮。

「給十九歲的我」由張婉婷及郭偉倫聯合執導，是紀錄英華女學校幾名在千禧年後女學生10年來的成長故事，去年曾參加金馬影展，也在香港舉辦優先場放映，當時受好評，但要正式放映時，片中兩位女主角在網上發布一篇文章，認為電影的處理手法有爭議，在上映的4天後被迫下檔，後來金像獎入圍名單宣布，片中英華女校更發布聲明決定退出「最佳電影」遴選，如今縱使紛擾不斷，香港金像獎仍對給予此片的價值莫大鼓勵。

影片來源：YouTube 香港01

影片來源：YouTube 香港01

◇最佳新演員

林諾「白日青春」

◆新晉導演

何爵天「正義迴廊」

◇最佳剪接

李謙明、張釗、石繕滎「正義迴廊」

◆最佳服裝造型設計

吳里璐、郭淑敏「風再起時」

◇最佳美術指導

雷楚雄、黃敏軒「風再起時」

◆最佳攝影

鄭兆強「神探大戰」

◇專業精神獎

羅卡

石琪

◆最佳編劇

韋家輝、陳偉斌、麥天樞「神探大戰」

◇最佳動作設計

黃偉亮「明日戰記」

◆最佳音響效果

Nopawat Likitwong、游國樑、Sarunyu Nurnsai、Dhanarat Dhitirojana 「明日戰記」

◇最佳男配角

許冠文「風再起時」

◆最佳亞洲華語電影

「海的盡頭是草原」

◇最佳視覺效果

鄒志盛、梁偉傑、郭泰、羅慧媚「明日戰記」

◆最佳女配角

王菀之「飯戲攻心」

◇終身成就獎

胡楓

◆最佳原創電影音樂

黃衍仁「窄路微塵」

◇最佳原創電影歌曲

我這樣活了一天「流水落花」

◆最佳導演

韋家輝「神探大戰」

◇最佳女主角

鄭秀文「流水落花」

◆最佳男主角

劉青雲「神探大戰」

◇最佳電影

「給十九歲的我」