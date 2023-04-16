香港金像獎完整名單 最佳影片「給十九歲的我」爭議高
第41屆香港金像獎在16日圓滿落幕，最後由「神探大戰」以4項，最佳攝影、最佳編劇、最佳導演、最佳男主角成為大贏家，而紀錄片「給十九歲的我」獲「最佳電影」殊榮。
「給十九歲的我」由張婉婷及郭偉倫聯合執導，是紀錄英華女學校幾名在千禧年後女學生10年來的成長故事，去年曾參加金馬影展，也在香港舉辦優先場放映，當時受好評，但要正式放映時，片中兩位女主角在網上發布一篇文章，認為電影的處理手法有爭議，在上映的4天後被迫下檔，後來金像獎入圍名單宣布，片中英華女校更發布聲明決定退出「最佳電影」遴選，如今縱使紛擾不斷，香港金像獎仍對給予此片的價值莫大鼓勵。
影片來源：YouTube 香港01
影片來源：YouTube 香港01
◇最佳新演員
林諾「白日青春」
◆新晉導演
何爵天「正義迴廊」
◇最佳剪接
李謙明、張釗、石繕滎「正義迴廊」
◆最佳服裝造型設計
吳里璐、郭淑敏「風再起時」
◇最佳美術指導
雷楚雄、黃敏軒「風再起時」
◆最佳攝影
鄭兆強「神探大戰」
◇專業精神獎
羅卡
石琪
◆最佳編劇
韋家輝、陳偉斌、麥天樞「神探大戰」
◇最佳動作設計
黃偉亮「明日戰記」
◆最佳音響效果
Nopawat Likitwong、游國樑、Sarunyu Nurnsai、Dhanarat Dhitirojana 「明日戰記」
◇最佳男配角
許冠文「風再起時」
◆最佳亞洲華語電影
「海的盡頭是草原」
◇最佳視覺效果
鄒志盛、梁偉傑、郭泰、羅慧媚「明日戰記」
◆最佳女配角
王菀之「飯戲攻心」
◇終身成就獎
胡楓
◆最佳原創電影音樂
黃衍仁「窄路微塵」
◇最佳原創電影歌曲
我這樣活了一天「流水落花」
◆最佳導演
韋家輝「神探大戰」
◇最佳女主角
鄭秀文「流水落花」
◆最佳男主角
劉青雲「神探大戰」
◇最佳電影
「給十九歲的我」
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