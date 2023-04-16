我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港金像獎完整名單 最佳影片「給十九歲的我」

16歲生日派對變色 阿拉巴馬州爆槍擊 4死逾20傷

香港金像獎／鄭秀文入圍10次終封后 劉青雲3度奪影帝

記者黃保慧／即時報導
鄭秀文獲得香港金像獎影后。圖／摘自臉書
鄭秀文獲得香港金像獎影后。圖／摘自臉書

香港金像獎最佳男女主角在今晚揭曉，鄭秀文先是以電影「流水落花」主題曲「我這樣活了一天」拿下最佳原創電影歌曲，延續氣勢，她擊敗了去年的金馬影后張艾嘉，拿下后座。而影帝則由劉青雲獲得，激動地表示，「如果命夠長，夢想是可以看見的！」

鄭秀文憑電影「流水落花」第10次入圍金像獎最佳女主角，終於擒獎，她這回在片中飾演寄養家庭的母親，自然真摯的演出讓她在日前於「香港電影評論學會」奪下最佳女演員獎，今天又再次封后，她在台上說：「首先我想講，今年可以和這4位優秀演員角逐很榮幸，這個獎從來都是遙不可及，一直在想怎樣提升演技跟蛻變，我走的路都很長、很遠，一路上被人不看好到現在的蛻變。」

她也感謝導演以及劇組團隊，「這個獎有你們的共同努力跟付出」，她也謝謝在電視機前的媽媽和姊姊，特別還有天上的父親，「我爸爸很喜歡藝術的，我好像圓了他的夢。」最後說道：「我想跟天下間有夢想的人說，記住我這一刻的畫面，夢想是給永不放棄的人！」

影片來源：YouTube 香港01

影帝則是由「神探大戰」劉青雲獲得，這是他第3次得到金像獎影帝殊榮，他在台上表示：「多謝團隊陪我度過孤獨的晚上，謝謝我的團隊、太太，他們每天都見到『神探』。」他也指出，不管是掌聲、噓聲都接受，更激動地表示，「如果命夠長，夢想是可以看見的！」

劉青雲封香港金像獎影帝。圖／摘自臉書
劉青雲封香港金像獎影帝。圖／摘自臉書

影片來源：YouTube 模方全媒

電影 香港 導演

上一則

香港金像獎／許冠文獲最佳男配角 王菀之爆冷奪女配角

下一則

香港金像獎完整名單 最佳影片「給十九歲的我」爭議高

延伸閱讀

香港金像獎／許冠文獲最佳男配角 王菀之爆冷奪女配角

香港金像獎／許冠文獲最佳男配角 王菀之爆冷奪女配角
香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」

香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」
楊紫瓊帶奧斯卡獎回港開慶功宴 赫見周潤發滿頭白髮

楊紫瓊帶奧斯卡獎回港開慶功宴 赫見周潤發滿頭白髮
曾窮到沒錢回家「儲值20元也無法」 張繼聰演活清潔工

曾窮到沒錢回家「儲值20元也無法」 張繼聰演活清潔工

熱門新聞

湯姆克魯斯很願意把機會給他賞識的後輩小生。（路透資料照片）

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

2023-04-15 16:58
鄭彩律9日才發文寫下「笑吧」。 圖／截自IG

26歲女星驚傳陳屍家中 2天前貼文讓人看了心酸

2023-04-11 15:29
鍾楚紅（右）與江振誠開心合照。圖／摘自IG

63歲鍾楚紅超凍齡 名廚江振誠開心同框直呼女神

2023-04-10 13:31
基努李維為拍攝「捍衛任務4」接受特訓超過三個月。（圖：車庫提供）

根本「修行中的苦行僧」 基努李維特訓15周沒說話

2023-04-12 18:45
66歲的李坤城過世。圖／摘自臉書

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

2023-04-09 10:28
荷莉貝瑞發布了正面全裸的最新清涼照。（取材自Instagram）

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

2023-04-09 04:00

超人氣

更多 >
他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務
曾志偉大壽曾寶儀姊弟陪同 60歲葉童全白髮近況曝光

曾志偉大壽曾寶儀姊弟陪同 60歲葉童全白髮近況曝光
逃離中國的63名基督徒 在德州東部定居

逃離中國的63名基督徒 在德州東部定居
岸田文雄遇襲逃過一劫 致電感謝擒兇漁港大叔

岸田文雄遇襲逃過一劫 致電感謝擒兇漁港大叔
梅根不出席加冕大典 酸民稱全英欣喜若狂 查理卻傷心

梅根不出席加冕大典 酸民稱全英欣喜若狂 查理卻傷心