香港金像獎／鄭秀文入圍10次終封后 劉青雲3度奪影帝

鄭秀文獲得香港金像獎影后。圖／摘自臉書

香港 金像獎最佳男女主角在今晚揭曉，鄭秀文先是以電影 「流水落花」主題曲「我這樣活了一天」拿下最佳原創電影歌曲，延續氣勢，她擊敗了去年的金馬影后張艾嘉，拿下后座。而影帝則由劉青雲獲得，激動地表示，「如果命夠長，夢想是可以看見的！」

鄭秀文憑電影「流水落花」第10次入圍金像獎最佳女主角，終於擒獎，她這回在片中飾演寄養家庭的母親，自然真摯的演出讓她在日前於「香港電影評論學會」奪下最佳女演員獎，今天又再次封后，她在台上說：「首先我想講，今年可以和這4位優秀演員角逐很榮幸，這個獎從來都是遙不可及，一直在想怎樣提升演技跟蛻變，我走的路都很長、很遠，一路上被人不看好到現在的蛻變。」

她也感謝導演 以及劇組團隊，「這個獎有你們的共同努力跟付出」，她也謝謝在電視機前的媽媽和姊姊，特別還有天上的父親，「我爸爸很喜歡藝術的，我好像圓了他的夢。」最後說道：「我想跟天下間有夢想的人說，記住我這一刻的畫面，夢想是給永不放棄的人！」

影片來源：YouTube 香港01

影帝則是由「神探大戰」劉青雲獲得，這是他第3次得到金像獎影帝殊榮，他在台上表示：「多謝團隊陪我度過孤獨的晚上，謝謝我的團隊、太太，他們每天都見到『神探』。」他也指出，不管是掌聲、噓聲都接受，更激動地表示，「如果命夠長，夢想是可以看見的！」 劉青雲封香港金像獎影帝。圖／摘自臉書

影片來源：YouTube 模方全媒