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他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯很願意把機會給他賞識的後輩小生。（路透資料照片）
湯姆克魯斯很願意把機會給他賞識的後輩小生。（路透資料照片）

在演藝界發展，條件好、實力好都不如星運好，有些人就是很容易爭取到大片的大角色，也有人怎麼試都只能「謝謝，下次再來」。最近在「吸血鬼特助：雷菲爾」和尼可拉斯凱吉再度合作的尼可拉斯霍特，過去幾年就曾經接連踢到鐵板，和好幾部大片錯身而過。

尼可拉斯霍特童星時期就出道，一部和休葛蘭合演的「非關男孩」讓很多觀眾都還有深刻印象，成年之後也沒有長歪，更難得的是有著190公分的高大身材，與多數紅牌童星都長不太高大相逕庭。他的發展其實不算太差，也還能在「X戰警」系列與「瘋狂麥斯：憤怒道」等名片軋上一角，可惜接下來想要再更上層樓，偏偏受到命運之神的嚴格考驗。

他近日接受自家英國媒體的訪問，透露去試鏡「蝙蝠俠」結果不敵羅伯派汀森，爭取在「捍衛戰士：獨行俠」演飛官也沒有成功，湯姆克魯斯還是對他的表現頗為肯定，改邀他在「不可能的任務：致命清算」上下兩篇扮演大反派，他本來答應了，之後又因為他主演的Hulu影集「The Great」合約上註明以該劇為優先，撞到「不可能的任務：致命清算」拍攝，他不得不被迫向湯姆克魯斯辭演。儘管尼可拉斯霍特由於描述俄羅斯凱薩琳大帝生平的「The Great」，入圍了艾美、金球雙料視帝，但在「不可能的任務」系列演大反派，對於演藝事業的加持，應該還是超過入圍這兩大獎，尼可拉斯心中的失落，可想而知。

在訪問中，尼可拉斯沒有提到是爭取「捍衛戰士：獨行俠」的哪個角色，不過以前的歐美媒體報導，有講過他和「公雞」邁爾斯泰勒、「劊子手」葛倫鮑威爾一起爭取「公雞」這角色，是最後的3強，雖然最後邁爾斯拿下，可是湯姆克魯斯對他們都很欣賞，因此強化劇本裡的「劊子手」一角，交由葛倫來扮演，沒能在「捍衛戰士：獨行俠」裡安插一個角色的尼可拉斯，就請他扮演「不可能的任務：致命清算」大反派，只可惜他後來還是沒辦法接演。

尼可拉斯霍特接二連三和大片錯過的悲情，很像早幾年的亨利卡維爾，不但爭取演007打進最後一關才輸給丹尼爾克雷格，試鏡「蝙蝠俠」和「超人」都沒成功，本來是「暮光之城」作者寫小說時所參考的男主角形象，不料在片子開拍時他已經年紀太大、不適合演高中生，直到「超人」換導演、改變風格後敲定他，才終結悲情，變得大片先後找上門，成為演藝界當紅男星。

至於誰是那個最幸運、大角色接二連三的寵兒？莫過於羅伯派汀森，從在「哈利波特」系列演校原萬人迷西追迪哥里，到「暮光之城」的吸血鬼愛德華，再到現在的年輕版「蝙蝠俠」，一路上一堆條件好的男星成為他手下敗將，星運好到讓人嫉妒。

尼可拉斯霍特為了影集「The Great」而不得不辭演「不可能的任務」最新續篇。...
尼可拉斯霍特為了影集「The Great」而不得不辭演「不可能的任務」最新續篇。圖／摘自imdb
尼可拉斯霍特接連和大身要角擦身而過。圖／摘自twitter
尼可拉斯霍特接連和大身要角擦身而過。圖／摘自twitter

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