成龍被當面嗆「拍出爛電影」主創團隊發文回應

成龍宣傳電影「龍馬精神」。圖／摘自微博

成龍是經典華人武打巨星，主演「醉拳」、「警察故事」以及「蛇形刁手」獲得不少全球粉絲愛載，最近為新片「龍馬精神」宣傳，無奈票房不如預期，最近又傳出成龍赴戲劇學校宣傳新電影 時，竟遭導演 系學生當面質問：「怎麼拍出這麼爛的電影？能不能退票？」而該消息流出後，掀起熱烈討論，更瞬間衝上微博 熱搜榜冠軍。

微博網友盛傳，成龍去校園宣傳「龍馬精神」，竟當場被觀眾要求退票，該學生當面質疑成龍「我是自費買票的，你怎麼拍出這麼爛的電影，能不能退票？」並接著說：「在我們這個學校，我們是傳媒的代表，就需要說出真話」，而語畢後更掀起全場如雷的掌聲。不過後來主演群之一的郭麒麟就出面緩頰，成龍坦言自己尊重所有觀眾的想法，會虛心接受大家的建議，導演楊子則是道歉，坦言自己還有不足之處，不過所有人都未正面回應退票事宜。

然則，「龍馬精神」主創團隊則公開發文，表明此事為謠言，「今日有一些社交媒體帳號，對當日發生事情進行捏造。當日觀影是免費的校園交流活動並無購票一說，並未有人提出退票，也就更沒有退票之後的掌聲雷動。這些不實言論對中國傳媒大學當日發言的學生，對電影及電影的主創都帶來了極大的傷害」，並表示成龍對於批評，一向是接受批評表示謝謝大家各種各樣的聲音，才能讓電影不斷做的更好。