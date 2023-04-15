「哈利波特」影集版選角要多元 妙麗變非白人？

「哈利波特」主角3人組有人可能在影集版變成非白人飾演。（路透資料照片）

「哈利波特 」系列小說確定將重拍為影集，預計一季涵蓋一本書的內容，消息一出，已經引發熱烈爭議，而卡司組合將與電影 版完全不同，竟然傳出「陰謀論」，且各方已在猜測影集版選角應會符合近年的主流思潮「多元化」，免得步上當年電影版被嫌「太白」的後塵，在主要人物中，聰明優等生妙麗，最有可能由非白人來扮演。

距離「哈利波特」電影最後一集「死神的聖物II」推出到現在還不滿12年，HBO Max和Discovery+合併所產生的新平台Max，已迫不及待要籌拍影集版，認為過往電影受限片長，有許多原著的情節被迫刪掉，影集版有更寬廣的空間將小說原汁原味呈現，一手打造魔法世界的JK羅琳也加入確保內容不會偏離原作。只是她近年來捲入與跨性別族群的口水戰，每有新作推出都會被酸民喊「抵制」，這一回更是有人認為影集版重新選角背後「有陰謀」。

JK羅琳參與「哈利波特」影集版籌拍，竟被酸民以「陰謀論」看待。（路透資料照片）

眾所周知，主演「哈利波特」電影版而成為知名演員的丹尼爾雷德克里夫、魯伯葛林特、艾瑪華森等先後公開支持跨性別者，與JK羅琳唱反調，被戲稱是「家族內訌」，魯伯自己都曾經試圖解釋情況像是跟家中長輩意見不和，但長輩仍是長輩，想要傳達和羅琳之間並沒有鬧到撕破臉，酸民卻

堅稱羅琳「已經沒有朋友」，所以加入「哈利波特」影集版，再藉由重新換人演，把這些「背骨仔」一次掃地出門，不要讓他們繼續和她苦心打造的「哈利波特」魔法世界糾纏而分不開。

「哈利波特」電影受限片長無法忠於原著，重新翻拍的影集將有機會彌補。（路透資料照片）

其實這種「陰謀論」根本完全無道理，丹尼爾等人都已是30多歲的成年人，哪有辦法再回去演霍格華茲魔法學校裡的小朋友？影集主角勢必得由新人換舊人。倒是近來一堆知名舊作包括迪士尼「小美人魚」在重拍真人版的過程中由黑人 女星擔任主角，頗造成爭議，「哈利波特」影集版可能還是會有類似的作法。

當初「哈利波特」電影版被嫌非白人演員不夠多、就連英國社會的狀況都沒有「白」到那個程度，影集版不會再犯同樣的錯誤。幾位要角像哈利、榮恩等在書中都有描述外貌，很難找非白人來擔任，正好妙麗在書裡只提到「褐色眼珠，一頭蓬鬆毛燥的頭髮」，是白人或亞裔都未嘗不可，事實上，舞台劇「哈利波特：被詛咒的孩子」倫敦首演時的妙麗就是由黑人女星諾瑪杜梅茲薇妮來飾演，那時已經掀起「妙麗能不能是黑人」的爭議，JK羅琳也定調：妙麗沒有不能是非白人。因而影集版裡的人物，要是變得更「族群融合」，觀眾也別太訝異。