何超儀首在台拍片扮風塵女子 自認「很騷」

何超儀(右)、尹馨合作驚悚電影「蝴蝶大廈」，在片中的雜貨店佈景前合影。（記者吳致碩／攝影）

港星何超儀道台演出驚悚電影 「蝴蝶大廈」，在片中扮演一名風塵女子，與尹馨有不少對戲，何超儀說自己在片中的裝扮相當性感、很騷，「但因為我最近變大隻了，穿起來比較豐滿，希望不會被笑」，而她與演員老公陳子聰今年結婚滿20年，是否計畫再辦婚禮，她立刻大笑回「我年紀這麼大了，穿婚紗不能看吧」。

何超儀與陳子聰相戀多年，一直是香港 影壇人人稱羨的模範夫妻，也一起合作開公司，被問20周年紀念打算怎麼過？她笑說想與老公找個專屬品牌代言，當作彼此的專屬回憶，「希望是珠寶、金飾，家電也不錯，不然我們兩個人一起抬個冷氣機拍廣告吧」。

雖然何超儀以前拍過「維多利亞壹號」、「殺人犯」等驚悚片，不過她其實很怕恐怖片，因為她有靈異體質，「我小時候還看得到鬼，後來就找師傅關眼才解決，這次也有特別帶平安符」，她自曝這次是相隔五年再度到台，只待一天就得返回香港繼續工作。她自曝原本戲分很多，只可惜後來太忙只能客串，「我真的很久沒來了，本希望可以逛逛，但明天就要走了，我一直很喜歡在夜市裡到處吃東西的感覺」。