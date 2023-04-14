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徐懷鈺45歲愛心肚兜露蠻腰 滿場回憶殺激動哽咽

記者梅衍儂／即時報導
徐懷鈺今開唱，帶來滿滿回憶殺。記者李政龍／攝影
徐懷鈺今開唱，帶來滿滿回憶殺。記者李政龍／攝影

「平民天后」徐懷鈺今（14）在Zepp New Taipei開唱，45歲的她穿著愛心肚兜露出小蠻腰，豐滿上圍呼之欲出，在招牌金曲「妙妙妙」、「我是女生」等歌聲中，帶給全場2000位歌迷滿滿回憶殺。

徐懷鈺開場就帶來經典歌曲「TI AMO」、「亂了」、「Call Me」，她一度緊張小忘詞，俏皮把麥克風轉給台下，歌迷也絲毫不在意，全體立刻大聲接唱；她的「飛起來」招牌Rap沒有當年的流利輪轉，配上舞蹈有點上氣不接下氣，自己唱完都笑說：「你們沒有覺得『飛起來』很難唱嗎？你們知道唱Rap的始祖應該是我吧！」演唱「我還是那個我」時，吐槽自己：「我一直以為我會記得，結果我還是忘詞。」

她以「怪獸」、「誓言」、「Dub I Dub」把觀眾拉青春回憶裡，並首次獻唱新曲「我們的故事」，呼應演唱會主軸，她的真性情對台下粉絲展無遺，笑問搖滾區：「站起來很累嗎？」台下搖搖頭，她佯怒：「那訂（買）票時到底是誰在說『我們年紀大了站不動』？」2樓座位區有觀眾高呼「站不動的都坐去2樓了」，全場笑成一團；還有歌迷大聲告白從國中開始愛她，特地和當年同學一起來看演唱會，徐懷鈺聽了笑得開懷，和歌迷互動彷彿老友，氣氛十分溫馨。

除了舞曲，徐懷鈺的慢歌也是當年療傷神曲，她帶來「I Can't Cry」與「愛像一場重感冒」、「你還記得嗎」等，演唱「分飛」加入中國笛演奏、「NANANA」結合銅管樂手，帶給歌迷新感受；她唱「我不要」時一度激動哽咽，隨後問台下：「我今年幾歲啊？」全場一致回答「18」，她笑說：「非常聰明。」

演出結束後，徐懷鈺明天馬不停蹄搭飛機離台去工作，她表示平時都有在健身，雖然真的有點忙碌，但會把握零碎時間休息，請歌迷放心。

徐懷鈺開唱台下2000名粉絲力挺。記者李政龍／攝影
徐懷鈺開唱台下2000名粉絲力挺。記者李政龍／攝影

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