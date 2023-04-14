席琳狄翁推新歌 宣布罹罕病後首發片

流行樂壇天后席琳狄翁（Celine Dion）發行新曲，為自從去年宣布罹患會影響她唱歌的罕見神經系統疾病以來首度發片。（截取自「再愛一次」原聲帶影片）

流行樂壇天后席琳狄翁（Celine Dion）今天宣布發行新曲，為自從去年宣布罹患會影響她唱歌的罕見神經系統疾病以來首度發片。

法新社報導，新專輯「再愛一次」（Love Again，暫譯）是同名電影 的原聲帶，收錄5首新歌和她過去的代表作。

這是55歲天后席琳狄翁繼2019年發行上一張專輯「勇氣」（Courage）以來再度發片。

（影音來源：Celine Dion YouTube）

席琳狄翁在聲明中說：「參演這部電影非常有趣，有幸在我的第一部劇情片中跟暨美麗又才華洋溢的演員琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra Jonas），以及山姆修根（Sam Heughan）合作，這是我會永遠珍惜的禮物。」

「我想那是個很棒、令人愉悅的故事，我希望觀眾會喜歡這部電影，也喜歡那些歌曲。」

詹姆士史卓斯（Jim Strouse）執導的這部浪漫喜劇預定5月5日上映。

去年12月席琳狄翁在上傳Instagram的影片中淚流滿面說，她最近被診斷出罹患僵硬人症候群（stiff person syndrome），無法依照計畫於2月舉行歐洲巡迴演唱會。

她當時表示，這種疾病造成肌肉 痙攣，「使我無法按照慣有方式運用聲帶唱歌」。

流行樂壇天后席琳狄翁（Celine Dion）發行新曲，為自從去年宣布罹患會影響她唱歌的罕見神經系統疾病以來首度發片。（截取自「再愛一次」原聲帶影片）

始於2019年的席琳狄翁「勇氣全球巡迴演唱會」（Courage World Tour）在舉辦52場之後，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 而停擺。她後來因為健康問題而取消了北美巡演。

原訂春季首站從捷克開始的歐洲巡迴演唱會已經延期到2024年，8場夏季演出則全面取消。

這本來是多次榮獲葛萊美獎的席琳狄翁這位天后10年以來首度展開世界巡演，也是首次沒有丈夫雷恩安傑利（Rene Angelil）的演唱會。雷恩安傑利於2016年癌逝。