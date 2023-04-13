娃娃音始祖林美照失聲啞4年 吐最大遺憾「太鬱卒」

林美照(右)、錢珊綾是相識多年的好姐妹。（圖：采立軒提供）

有「娃娃音始祖」封號的資深藝人林美照為好友「展場天后」錢珊綾的燕窩旗艦店開幕站台，她天生嗓音甜濡柔美，四年前卻因聲帶受損動手術 ，被醫生要求噤聲七天，忍了一周不說話後竟完全發不出聲音，兩年前換醫生再動手術，這幾年來飽受聲音啞掉所苦，直言如今「唱歌」會破音是最大遺憾。

林美照回憶兩年前動聲帶手術過程，醫生將她腹部脂肪抽出，粗大的針筒繞半圈脖子在聲帶上打了好幾針，且手術過程不能麻醉，如今回想她仍心有餘悸，「平常我沒有很怕痛，但是當時真的好痛！」直呼因為打針太痛，做了兩次後，她便決定自己在家復健，不願再複診。

經過這段日子的調養，林美照的聲音恢復一些，只是愛唱歌的她無法再像過去一樣引吭高歌，「以前開心也唱，難過也唱，現在只要開嗓就是破音，讓我很鬱卒」，為了恢復美聲，她不惜下重本吃燕窩養生補聲，林美照說，從小就知道燕窩能養顏補氣，從20幾歲吃到現在，每周會吃個兩、三盅，自豪68歲年紀，肌膚凍齡、狀態也比同齡人要好，笑說：「我老人卡已經領三年了，看不出來吧！」