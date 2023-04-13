我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／華人擅闖封山大熊湖 一路懸崖峭壁深陷險境

通膨連續降溫 史指兩月新高

娃娃音始祖林美照失聲啞4年 吐最大遺憾「太鬱卒」

記者陳慧貞／即時報導
林美照(右)、錢珊綾是相識多年的好姐妹。（圖：采立軒提供）
林美照(右)、錢珊綾是相識多年的好姐妹。（圖：采立軒提供）

有「娃娃音始祖」封號的資深藝人林美照為好友「展場天后」錢珊綾的燕窩旗艦店開幕站台，她天生嗓音甜濡柔美，四年前卻因聲帶受損動手術，被醫生要求噤聲七天，忍了一周不說話後竟完全發不出聲音，兩年前換醫生再動手術，這幾年來飽受聲音啞掉所苦，直言如今「唱歌」會破音是最大遺憾。

林美照回憶兩年前動聲帶手術過程，醫生將她腹部脂肪抽出，粗大的針筒繞半圈脖子在聲帶上打了好幾針，且手術過程不能麻醉，如今回想她仍心有餘悸，「平常我沒有很怕痛，但是當時真的好痛！」直呼因為打針太痛，做了兩次後，她便決定自己在家復健，不願再複診。

經過這段日子的調養，林美照的聲音恢復一些，只是愛唱歌的她無法再像過去一樣引吭高歌，「以前開心也唱，難過也唱，現在只要開嗓就是破音，讓我很鬱卒」，為了恢復美聲，她不惜下重本吃燕窩養生補聲，林美照說，從小就知道燕窩能養顏補氣，從20幾歲吃到現在，每周會吃個兩、三盅，自豪68歲年紀，肌膚凍齡、狀態也比同齡人要好，笑說：「我老人卡已經領三年了，看不出來吧！」

她為好友錢珊綾站台，說起人交情，錢珊綾稱彼此原本沒交集，因為一連串的密集巧遇緣分，讓兩人成了好姐妹，錢珊綾說：「我們先是在同一家皮膚科看診，接著又發現竟然選同一家美容診所護膚，最後還同屬一個經紀人，就這樣成為交往超過20年的好朋友。」有趣的是，林美照、錢珊綾、李靖葦三人的聲音都很奶味，堪稱「駐顏嗲音三姝」。

林美照(右二)出席好友錢珊綾(左起)投資事業新店開幕，與其他股東李靖葦、劉漢仲同...
林美照(右二)出席好友錢珊綾(左起)投資事業新店開幕，與其他股東李靖葦、劉漢仲同框。（圖：采立軒提供）
林美照(中)從小就知道燕窩能養顏補氣。（圖：采立軒提供）
林美照(中)從小就知道燕窩能養顏補氣。（圖：采立軒提供）
林美照(右)為好姐妹錢珊綾投資店開幕站台。（圖：采立軒提供）
林美照(右)為好姐妹錢珊綾投資店開幕站台。（圖：采立軒提供）

手術

上一則

「延禧」5周年演員感情現況曝光 總動員為秦嵐做這件事

下一則

成龍突喊「合作這麼爛的演員」網友反應竟然一面倒

延伸閱讀

原本165…他花17萬動刀增高13公分：約會對象變多了

原本165…他花17萬動刀增高13公分：約會對象變多了
阿伯右腳跛行遇良醫 找出病因免換人工膝關節

阿伯右腳跛行遇良醫 找出病因免換人工膝關節
「油麻菜籽」重映 蘇明明、萬仁牽手了

「油麻菜籽」重映 蘇明明、萬仁牽手了
長期鼻塞失味覺 鼻竇炎手術治癒

長期鼻塞失味覺 鼻竇炎手術治癒

熱門新聞

「愛情而已」中，吳磊(右)周雨彤開啟浪漫約會。圖／愛奇藝國際站提供

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

2023-04-04 17:42
方中信年輕時相當帥氣。圖／摘自微博

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

2023-04-08 15:13
鄭彩律9日才發文寫下「笑吧」。 圖／截自IG

26歲女星驚傳陳屍家中 2天前貼文讓人看了心酸

2023-04-11 15:29
鍾楚紅（右）與江振誠開心合照。圖／摘自IG

63歲鍾楚紅超凍齡 名廚江振誠開心同框直呼女神

2023-04-10 13:31
66歲的李坤城過世。圖／摘自臉書

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

2023-04-09 10:28
荷莉貝瑞發布了正面全裸的最新清涼照。（取材自Instagram）

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

2023-04-09 04:00

超人氣

更多 >
半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點
房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思

房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思
刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家
堅果有益健康 這兩種特別棒

堅果有益健康 這兩種特別棒
五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員