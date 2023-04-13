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「延禧」5周年演員感情現況曝光 總動員為秦嵐做這件事

記者杜沛學／台北即時報導
吳謹言飾演的「魏瓔珞」機敏靈活，每句台詞都超經典。（圖：愛爾達電視提供）
吳謹言飾演的「魏瓔珞」機敏靈活，每句台詞都超經典。（圖：愛爾達電視提供）

「延禧攻略」自2018年開播至今屢創佳績，不但累積播放量已突破200億大關，平均單集播放量高達2.86億，版權更賣至90個國家和地區，被網友封為「必看古裝宮鬥劇」之一，也順勢捧紅吳謹言、許凱和秦嵐等人。

首播至今已五年，「延」劇演員們雖在劇中鬥得死去活來，戲外感情卻相當好，日前「最美富察皇后」秦嵐新戲準備開播，弟弟富察傅恆「許凱」馬上在微博發文：「來看我姐秦嵐的新戲。」並配上一張「網路迷因圖」，大讚姊姊是最完美的。

吳謹言也發了一張圖：「今晚只要你來看蘇菲（秦嵐新戲的劇中名），我們就是好朋友。」並配文寫下：「有我在，誰都不能欺負蘇菲。」至於聶遠則用「蕙心『嵐』質，『菲』同小可」相當符合他乾隆皇帝氣質的文字，來為自己的皇后宣傳。

劇中吳謹言飾演的「魏瓔珞」從小宮女一路開外掛打怪，最終晉升「皇貴妃」，成為宮中權力最大的嬪妃，魏瓔珞有別於一般女主角的傻白甜，「有恩報恩、有仇報仇」黑白分明的態度，也讓這朵「黑蓮花」從人設到台詞都深受觀眾們喜愛，特別是她那句：「我，魏瓔珞，天生脾氣暴不好惹，誰要是再唧唧歪歪，我有的是法子對付她」，更成為當時紅極一時的經典名台詞。

劇中魏瓔珞和富察傅恆（許凱飾）之間意難平的情感糾葛，也讓觀眾看得揪心不已。許凱就曾在訪問中提及自己跟角色最大的相似處就是「感情專一」，他也曾在微博以兩人的合照附文寫下「下輩子，可不可以換你來守護我…」等文字，種種曖昧證據，都讓他們的戀愛緋聞炒得沸沸揚揚。

去年吳謹言和許凱二搭演出新戲，兩人在訪問中異口同聲地說過：「現在回頭看『延禧攻略』會覺得自己長大了，當時本來還覺得自己挺成熟的，但看了照片真的不得不說，其實真的有變老了」。不少網友看完紛紛留言表示：「得體CP真的在一起吧！」、「他們一起走紅一起成長了。」

許凱飾演的「富察傅恆」癡情守護魏瓔珞惹哭上萬觀眾。（圖：愛爾達電視提供）
許凱飾演的「富察傅恆」癡情守護魏瓔珞惹哭上萬觀眾。（圖：愛爾達電視提供）
「延禧攻略」主演們至今感情都很好。（圖：愛爾達電視提供）
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微博 緋聞

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