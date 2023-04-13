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五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

合作阿湯哥、全智賢 女星闖好萊塢變農婦：沒人認識我

記者黃保慧／即時報導
小雪睽違12年再次大銀幕主演，戲裡戲外都當起三個孩子的媽。圖／威視提供
小雪睽違12年再次大銀幕主演，戲裡戲外都當起三個孩子的媽。圖／威視提供

電影「指尖上綻放的愛」邀請日本實力派女星小雪擔當女主角，她曾勇闖好萊塢影壇，與湯姆克魯斯、全智賢同台演出，並憑藉「幸福的三丁目」提名日本奧斯卡影后，在與小8歲的日本男星松山研一結婚後，為了孩子遠離東京，回歸田園做農婦、養兒育女，自曝鄰居都不認識自己，笑說：「沒有人認為我是演員」。

出道25年，現年46歲的日本知名實力派女星小雪，1976年出生於神奈川縣，2003年以電影「末代武士」首次進軍好萊塢便擔任女主角，在片中與巨星阿湯哥有曖昧感情戲，以亮眼演技打響知名度；接連和韓國人氣女星全智賢合作日本暢銷恐怖動畫改編電影「血戰：最後的吸血鬼」，演出締造票房奇蹟的「幸福的三丁目」三部曲作品，並憑藉「幸福的三丁目」榮獲第29屆日本電影學院獎最佳女主角提名。

近期她飾演影集「AV帝王」傳奇AV女優黑木香的母親，精湛詮釋保守嚴母形象，刷新台灣觀眾印象。其高挑身材、古典優雅的氣質，不但登過巴黎時裝週伸展台，也曾與福山雅治共同受Oricon公信榜獲封2010年日本最美藝人冠軍，亦以自然美顏多年擔任SK-II廣告代言。

不僅演藝成績驚人，小雪與老公松山研一的姊弟戀更是備受矚目，日本男星松山研一以「死亡筆記本」擔任「L」一角在台爆紅，相差8歲的兩人，在「忍者戰場」合作時相識，戀愛兩年後結婚，目前育有11 歲、10 歲、8歲孩子。

為了新作「指尖上綻放的愛」宣傳電影，小雪接受日本國寶級主持人黑柳徹子的電視節目「徹子的房間」訪談，提及現在與老公為了兼顧家庭與工作，東京、北海道兩地跑，在北海道農村過著自給自足的生活，「想讓孩子們在一個資訊氾濫的社會之外，體驗被大自然包圍的生活」，不僅下田做農夫農婦耕種，還手工製作每天使用的調味料，透露太自然融入當地，連鄰居都認不來隔壁住著大明星：「沒有人認為我是演員，鄰居前幾天給我大蔥，他們教我如何長時間保存食物，我們當然也回贈了一些東西。」

影片來源：YouTube 威視電影

在最新作品「指尖上綻放的愛」小雪飾演堅強的母親福島令子，陪伴9歲失明、18歲失聰的兒子一步步成長，心痛提及「看著兒子漸漸失去光和聲音，身為一個母親的我，心都快被撕裂了」，並感動表示「很高興能在這時候遇到這部作品，無論你是什麼樣的人，生命都應該是一樣寶貴的，希望這部作品能開闊你的世界觀，哪怕一點點。」

福島一家人去海邊旅行，與全盲的小兒子體驗生活。圖／威視提供
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小雪飾演母親福島令子，陪伴染上眼疾小兒子到處就醫檢查。圖／威視提供
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小雪(右)與吉澤悠飾演夫妻，憂心小兒子病情逐漸惡化。圖／威視提供
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