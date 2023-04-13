王力宏亞洲巡演首站 開賣數萬人湧入當機 主辦方道歉
王力宏將在6月10日展開「ONE Leehom Wang 一個王力宏」亞洲巡演，首站於曼谷國際貿易展覽中心登場，7200張門票昨晚7點（泰國時間）開賣，數萬名歌迷同時湧入搶購，導致系統數度當機，讓「寬魚國際」執行長邱瓈寬（寬姐）發聲道歉：「真不好意思，希望多見諒。」
為杜絕黃牛且顧慮公平性，王力宏曼谷場門票全採實名制且單筆限購張數，由於填寫資料相較一般售票程序繁瑣，致使購票時間拉長，寬魚國際與泰國共同主辦方「Newbie Media Co. Ltd.」表示雖已更換新系統，但因無法負荷大量人數，想向每位歌迷表達深深的歉意與謝意。
此外，寬姐說這次選在泰國最重要的潑水節前夕開賣，代表「新年新氣象」的寓意，對於曼谷站票房售磬，寬姐非常感謝歌迷們的熱烈支持，至於粉絲殷殷期盼的台灣場則正在安排中。
寬姐透露王力宏近來勤練樂器，且會調整曼谷場曲目，「最特別的是，力宏訂製了一種2007年才發明的全新樂器Harpejji，演唱會上會公開首次演奏，這也是華人首次演出這樂器，這樂器新到目前還沒有固定的中文名稱。」此外王力宏邀來「泰國吉他之神」Jack Thammarat助陣，寬姐說：「Jack是王力宏的好友，兩人在舞台上一定會有不一樣的火花。」
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