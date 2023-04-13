王力宏亞洲巡演首站 開賣數萬人湧入當機 主辦方道歉

王力宏將於6月10日在曼谷舉辦「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會。圖／寬魚國際提供

王力宏 將在6月10日展開「ONE Leehom Wang 一個王力宏」亞洲巡演，首站於曼谷國際貿易展覽中心登場，7200張門票昨晚7點（泰國 時間）開賣，數萬名歌迷同時湧入搶購，導致系統數度當機，讓「寬魚國際」執行長邱瓈寬（寬姐）發聲道歉：「真不好意思，希望多見諒。」

為杜絕黃牛且顧慮公平性，王力宏曼谷場門票全採實名制且單筆限購張數，由於填寫資料相較一般售票程序繁瑣，致使購票時間拉長，寬魚國際與泰國共同主辦方「Newbie Media Co. Ltd.」表示雖已更換新系統，但因無法負荷大量人數，想向每位歌迷表達深深的歉意與謝意。

此外，寬姐說這次選在泰國最重要的潑水節前夕開賣，代表「新年新氣象」的寓意，對於曼谷站票房售磬，寬姐非常感謝歌迷們的熱烈支持，至於粉絲殷殷期盼的台灣場則正在安排中。