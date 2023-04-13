傑瑞米雷納車禍重傷後首現身 自爆「眼睛被擠出來」

傑瑞米雷納拄著拐杖出席主演實境秀「舊車大改造」洛杉磯首映會，一腳踩上輪胎重現劇中經典場面。(美聯社)

「鷹眼」傑瑞米雷納年初被鏟雪車輾過受到重傷，甚至斷了30幾根骨頭，緊急送醫治療後，4個多月以來一直積極復健，而他先前就表明會出席迪士尼 實境秀「舊車大改造」洛杉磯 首映會，12日當天果真拄著拐杖緩慢出席，並感謝外界對他的關心，「要站起來，再次面對外面的世界，對我來說很緊張」。

傑瑞米穿著藍色西裝出席首映會，並與家人一同拍照，不僅踩上代步車接受訪問，更一腳踩上節目的象徵物品「輪胎」重現實境秀的經典畫面，「這個節目對我來說，不只是一部電影 ，更是我的新人生，讓我確信一定要努力康復的里程碑」。

傑瑞米提到是為了保護姪子而受傷，他也感謝家人一路陪伴，「家人們是我做任何事情的動力、燃料，很高興能夠與他們一起完成人生的每一階段」，並透露女兒在節目裡也有不少戲份，「和你愛的人一起做事的感覺真的太棒了，我就像身處天堂一樣」，而他接下來也會繼續復健。