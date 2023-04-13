傑瑞米雷納車禍重傷後首現身 自爆「眼睛被擠出來」
「鷹眼」傑瑞米雷納年初被鏟雪車輾過受到重傷，甚至斷了30幾根骨頭，緊急送醫治療後，4個多月以來一直積極復健，而他先前就表明會出席迪士尼實境秀「舊車大改造」洛杉磯首映會，12日當天果真拄著拐杖緩慢出席，並感謝外界對他的關心，「要站起來，再次面對外面的世界，對我來說很緊張」。
傑瑞米穿著藍色西裝出席首映會，並與家人一同拍照，不僅踩上代步車接受訪問，更一腳踩上節目的象徵物品「輪胎」重現實境秀的經典畫面，「這個節目對我來說，不只是一部電影，更是我的新人生，讓我確信一定要努力康復的里程碑」。
傑瑞米提到是為了保護姪子而受傷，他也感謝家人一路陪伴，「家人們是我做任何事情的動力、燃料，很高興能夠與他們一起完成人生的每一階段」，並透露女兒在節目裡也有不少戲份，「和你愛的人一起做事的感覺真的太棒了，我就像身處天堂一樣」，而他接下來也會繼續復健。
不僅出席首映，傑瑞米也接受知名主持人吉米金莫的訪問，一開始住進加護病房時其實狀態不好，但他仍不改幽默本色，說是因為自己的病人服不好看，但也說自已很幸運，「雖然我的眼睛一度被擠出來了，但我很幸運，我的體內器官、大腦都沒有致命性傷害，頂多就是斷掉的骨頭一度刺穿肝臟」，並說好友「蟻人」保羅路德即便忙於宣傳電影，仍不時抽空來醫院探病，還會說笑話給他聽，讓他直呼暖心。
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