坎城影展入圍片單公布 是枝裕和、陳哲藝新作闖入

史嘉莉喬漢森主演「小行星城」是魏斯安德森最新喜劇。圖／UIP提供

第76屆坎城影展 公布主競賽、一種注目單元入圍名單，今年名導、巨星雲集，在主競賽部分，魏斯安德森執導「小行星城」找來「黑寡婦」思嘉莉約翰森、湯姆漢克斯主演以及日本名導是枝裕和的新片「怪物」，值得注意的是BLACKPINK Jennie參演美劇「偶像漩渦」也將在坎城首映，屆時她是否出席值得關注。

是枝裕和執導「怪物」入圍坎城影展主競賽單元，安藤櫻、瑛太主演。圖／摘自推特

曾獲金馬獎的新加坡名導陳哲藝推出新片「燃冬」，找來周冬雨、劉昊然、屈楚蕭主演，講述3個年輕人在中國東北邊城旅遊時發展的一連串故事。宋仲基去年演完「財閥家的小兒子」便投入黑幫電影 「禍亂」，據傳他因為太喜歡劇本，甚至願意無酬演出，2片同樣入圍坎城影展「一種注目」單元，周冬雨、宋仲基是否有望上台領獎，也讓外界極為關注。

陳哲藝執導「燃冬」由周冬雨、劉昊然、屈楚蕭主演。圖／摘自微博

主競賽方面，曾拍過「天才一族」、「歡迎來到布達佩斯大飯店」的名導魏斯安德森，這回在新片「小行星城」再度展現畫面置中的美學，並有湯姆漢克斯、史嘉莉喬漢森以及瑪格羅比助陣，屆時明星出席首映走紅毯時，勢必星光閃閃。日本名導是枝裕和與編劇好友坂元裕二合作推出新片「怪物」也在提名名單內，找來安藤櫻、瑛太主演，更有望讓安藤櫻在「小偷家族」之後，再度挑戰坎城影后寶座。

「小行星城」畫面依然嚴格遵守魏斯安德森的置中對襯美學，傑森薛茲曼（左）與湯姆漢克斯（右）講電話還要一分為二。圖／UIP提供

華語片部分，中國導演 王兵獲得主競賽青睞，新片「上海青年」是唯一在主競賽的中國電影，此外還有阿基郭利馬斯基、肯洛區、文溫德斯以及陳英雄的新作。

土耳其導演努瑞貝其錫蘭（Nuri Bilge Ceylan）曾以「冬日甦醒」勇奪坎城影展金棕櫚獎，今天以新作「枯草」（About Dry Grasses，暫譯）獲選第76屆坎城影展正式競賽片，將角逐他人生的第二座金棕櫚獎。

土耳其導演錫蘭的新作「枯草」再度入圍坎城主競賽。圖／海鵬提供

該片依然由他與編劇愛妻埃伯魯錫蘭（Ebru Ceylan）以及外甥阿金阿克蘇（Akin Aksu）共同編劇，劇情描述一名年輕的單身教師薩梅特（丹尼斯賽勒羅魯Deniz Celiloglu飾）在安納托利亞一個偏僻村莊完成了他的義務服務，正希望被分配到伊斯坦堡時，突遭兩名女學生指控性騷擾，生活瞬間發生天翻地覆的變化。最驚人的是，「枯草」片長199分鐘，創下坎城競賽片最長紀錄。