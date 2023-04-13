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BLACKPINK Jennie首演戲就闖坎城 合體強尼戴普女兒

記者陳建嘉／即時報導
BLACKPINK Jennie參演美劇「偶像漩渦」將在坎城影展首映。圖／摘自YouTube
BLACKPINK Jennie參演美劇「偶像漩渦」將在坎城影展首映。圖／摘自YouTube

韓國天團BLACKPINK近年不只頻辦巡迴演唱，更將觸角伸向表演，自從Jisoo演出韓劇「雪降花」之後，Jennie日前參演的HBO美劇「偶像漩渦」也即將在坎城影展搶先首映，先前已有預告釋出，女主角雖是強尼戴普的女兒莉莉蘿絲戴普，但有與Jennie一起進入三溫暖相視而笑的戲，讓人好奇會有什麼發展。

「偶像漩渦」巨星雲集，找來知名歌手The Weeknd打造，講述一個急速竄紅的流行女歌手與一個神祕的洛杉磯夜店老闆展開戀情，對方竟然還是邪教領導人，全劇從預告看來風格相當迷幻、糜爛，Jennie也是主演群之一，但戲份多少仍未明，屆時是否會出席坎城影展也還不清楚。

影片來源：YouTube

此外，去年被宋仲基誇讚極愛的小成本電影「禍亂」也闖入坎城影展一種注目單元，韓媒報導指出，宋仲基是為了回饋，希望能為獨立製片做出貢獻才不收片酬，故事是一部黑幫電影，講述想要擺脫地獄般現實的少年「延圭」(洪思彬 飾演)遇到黑幫組織的小頭目「奇根」(宋仲基 飾演)，宋仲基在片中預計有相當傑出的表演。

「偶像漩渦」由強尼戴普的女兒莉莉蘿絲戴普主演。圖／摘自YouTube
「偶像漩渦」由強尼戴普的女兒莉莉蘿絲戴普主演。圖／摘自YouTube
BLACKPINK Jennie參演美劇「偶像漩渦」。圖／摘自YouTube
BLACKPINK Jennie參演美劇「偶像漩渦」。圖／摘自YouTube
宋仲基0片酬演出黑幫電影「禍亂」入圍坎城影展一種注目單元。圖／摘自NAVER
宋仲基0片酬演出黑幫電影「禍亂」入圍坎城影展一種注目單元。圖／摘自NAVER

坎城影展 宋仲基 電影

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