BLACKPINK Jennie首演戲就闖坎城 合體強尼戴普女兒

BLACKPINK Jennie參演美劇「偶像漩渦」將在坎城影展首映。圖／摘自YouTube

韓國天團BLACKPINK近年不只頻辦巡迴演唱，更將觸角伸向表演，自從Jisoo演出韓劇「雪降花」之後，Jennie日前參演的HBO美劇「偶像漩渦」也即將在坎城影展 搶先首映，先前已有預告釋出，女主角雖是強尼戴普的女兒莉莉蘿絲戴普，但有與Jennie一起進入三溫暖相視而笑的戲，讓人好奇會有什麼發展。

「偶像漩渦」巨星雲集，找來知名歌手The Weeknd打造，講述一個急速竄紅的流行女歌手與一個神祕的洛杉磯夜店老闆展開戀情，對方竟然還是邪教領導人，全劇從預告看來風格相當迷幻、糜爛，Jennie也是主演群之一，但戲份多少仍未明，屆時是否會出席坎城影展也還不清楚。

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