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根本「修行中的苦行僧」 基努李維特訓15周沒說話

記者黃保慧／即時報導
基努李維為拍攝「捍衛任務4」接受特訓超過三個月。（圖：車庫提供）
基努李維為拍攝「捍衛任務4」接受特訓超過三個月。（圖：車庫提供）

「捍衛任務4」全球票房已賣破2億，片長達2小時49分鐘，全片有超過三分之二是動作場面，追求真實與拳拳到肉的暴力美學，堪稱最爽快的動作神作，基努李維（Keanu Reeves）為拍攝「捍衛任務4」（John Wick:Chapter 4）接受特訓超過三個月，每周訓練五天，一天長達四個小時，還有其他額外的體能訓練等，敬業精神令人佩服不已，他的教練透露，「我從來沒有見過比基努李維更投入訓練的人，無論是和我一起在健身房還是在射擊場，他都非常關注於每個訓練。」

在系列作中飾演「包厘街之王」的演員勞倫斯費許朋（Laurence Fishburne）也大讚基努李維，「基努李維在『捍衛任務4』中的身手令人震驚，大家都知道拍攝這部電影有多操，需要過人的意志力，這根本就是自虐的等級。基努李維還告訴我，他超過15個星期沒有說話了，我和他開玩笑說『你根本就是修行中的苦行僧！』」。

「捍衛任務4」不僅動作設計下足功夫，基努李維飾演的約翰維克在片中總是一身優雅且俐落有型的黑西裝，除了量身訂做的西裝外，約翰維克身上的其他服飾和皮鞋也都是來自時尚品牌「Prada」，可說是名副其實的「穿著Prada的殺手」。除了行頭吸睛，約翰維克那身替他擋下無數子彈的防彈西裝，雖然效果誇張但卻話題十足。

基努李維為拍攝「捍衛任務4」接受特訓超過三個月。（圖：車庫提供）
基努李維為拍攝「捍衛任務4」接受特訓超過三個月。（圖：車庫提供）

基努李維 健身 電影

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