根本「修行中的苦行僧」 基努李維特訓15周沒說話

基努李維為拍攝「捍衛任務4」接受特訓超過三個月。（圖：車庫提供）

「捍衛任務4」全球票房已賣破2億，片長達2小時49分鐘，全片有超過三分之二是動作場面，追求真實與拳拳到肉的暴力美學，堪稱最爽快的動作神作，基努李維 （Keanu Reeves）為拍攝「捍衛任務4」（John Wick:Chapter 4）接受特訓超過三個月，每周訓練五天，一天長達四個小時，還有其他額外的體能訓練等，敬業精神令人佩服不已，他的教練透露，「我從來沒有見過比基努李維更投入訓練的人，無論是和我一起在健身 房還是在射擊場，他都非常關注於每個訓練。」

在系列作中飾演「包厘街之王」的演員勞倫斯費許朋（Laurence Fishburne）也大讚基努李維，「基努李維在『捍衛任務4』中的身手令人震驚，大家都知道拍攝這部電影 有多操，需要過人的意志力，這根本就是自虐的等級。基努李維還告訴我，他超過15個星期沒有說話了，我和他開玩笑說『你根本就是修行中的苦行僧！』」。