林依晨甩零負評搞崩壞 抽菸享受「Me Time」曝光

林依晨拍攝「不夠善良的我們」中「Me Time菸」場景，抽了7支菸當場暈菸。圖／公共電視、MyVideo提供

林依晨12年前與金鐘編劇徐譽庭合作「我可能不會愛你」獲得第二座金鐘視后，這次再度合作徐譽庭執導的公視、MyVideo「不夠善良的我們」，林依晨不惜大突破，抽菸、斷髮、床戲樣樣來。

當年「我」劇中，有一場林依晨飾演的「程又青」為突破自我剪下長髮的戲，因連戲上的困難，徐譽庭改寫了劇本，讓林依晨以假髮取代。這次「不」劇，林依晨真的一刀剪下近20公分的長髮。為了保護這個短髮造型，林依晨費足了苦心，外出皆以帽子掩飾，連她的「21週年粉絲見面會」都以變髮出席，不料日前拍攝時卻遭參與的群演偷拍曝光，讓劇組十分自責與無奈。

林依晨也為了「不」劇，呈現職業主婦在忙完工作、家事、丈夫、孩子後，在一天結束之前那種終於可以跟自己愉快獨處的「Me Time菸」時光。戲外雖然也是媽，但她不會抽菸，除了跟許多媽媽們討教「那支菸」的心境，並且敬業的堅持不來假的，因此一場戲拍下來包含換鏡位等等，抽了7支菸，讓林依晨當場暈菸。