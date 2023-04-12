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林依晨甩零負評搞崩壞 抽菸享受「Me Time」曝光

記者杜沛學／台北即時報導
林依晨拍攝「不夠善良的我們」中「Me Time菸」場景，抽了7支菸當場暈菸。圖／公共電視、MyVideo提供
林依晨拍攝「不夠善良的我們」中「Me Time菸」場景，抽了7支菸當場暈菸。圖／公共電視、MyVideo提供

林依晨12年前與金鐘編劇徐譽庭合作「我可能不會愛你」獲得第二座金鐘視后，這次再度合作徐譽庭執導的公視、MyVideo「不夠善良的我們」，林依晨不惜大突破，抽菸、斷髮、床戲樣樣來。

當年「我」劇中，有一場林依晨飾演的「程又青」為突破自我剪下長髮的戲，因連戲上的困難，徐譽庭改寫了劇本，讓林依晨以假髮取代。這次「不」劇，林依晨真的一刀剪下近20公分的長髮。為了保護這個短髮造型，林依晨費足了苦心，外出皆以帽子掩飾，連她的「21週年粉絲見面會」都以變髮出席，不料日前拍攝時卻遭參與的群演偷拍曝光，讓劇組十分自責與無奈。

林依晨也為了「不」劇，呈現職業主婦在忙完工作、家事、丈夫、孩子後，在一天結束之前那種終於可以跟自己愉快獨處的「Me Time菸」時光。戲外雖然也是媽，但她不會抽菸，除了跟許多媽媽們討教「那支菸」的心境，並且敬業的堅持不來假的，因此一場戲拍下來包含換鏡位等等，抽了7支菸，讓林依晨當場暈菸。

此外，劇組還曝光林依晨與賀軍翔床戲照，據聞這場戲的拍攝當下，最緊張的不是林依晨，也非賀軍翔，而是要求務必寫實、細膩的導演徐譽庭。「不」劇目前預計今年12月上檔。

林依晨(右)與賀軍翔為「不夠善良的我們」上演床戲。圖／公共電視、MyVideo提...
林依晨(右)與賀軍翔為「不夠善良的我們」上演床戲。圖／公共電視、MyVideo提供
林依晨為「不夠善良的我們」大突破，一刀剪下近20公分的長髮。圖／公視、MyVid...
林依晨為「不夠善良的我們」大突破，一刀剪下近20公分的長髮。圖／公視、MyVideo提供
林依晨(左)在「不夠善良的我們」中詮釋有抽菸習慣的家庭主婦角色，賀軍翔飾演其丈夫...
林依晨(左)在「不夠善良的我們」中詮釋有抽菸習慣的家庭主婦角色，賀軍翔飾演其丈夫。圖／公共電視、MyVideo

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