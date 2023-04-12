我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休生活每月只能花1500元？5城市讓你安心住

川普讚習近平「出色男人」：外型好頭腦好 無可替代

「鷹眼」車禍重傷後首度現身 拄拐杖喊「人生里程碑」

記者陳建嘉／即時報導
傑瑞米雷納出席「舊車大改造」實境秀首映會。圖／摘自IG
傑瑞米雷納出席「舊車大改造」實境秀首映會。圖／摘自IG

「鷹眼」傑瑞米雷納年初被鏟雪車輾過受到重傷，雖然已送到醫院治療，他後來也清醒並發文感謝關心他的影迷，先前努力復健中，並表明會出席實境秀「舊車大改造」洛杉磯首映會，如今也拄著拐杖、滑步車親自出席，即使步履闌珊，仍感謝外界對他的關心，「你們知道嗎？要站起來，再次面對外面的世界，對我來說很緊張」。

外媒「People」報導指出，傑瑞米穿著藍色西裝出席首映會，並與家人一同拍照，不僅登上代步車接受訪問，更一腳踩上節目的標誌物品「輪胎」拍照，「這個節目對我來說，不只是一部電影，更是我的新人生，為我訂下一個要努力康復的里程碑」。

傑瑞米是為了保護姪子而受傷，他也感謝家人一路陪伴，「家人們是我做任何事情的動力、燃料，很高興能夠與他們一起完成人生的每一階段」，並透露女兒在節目裡也有不少戲份，「和你愛的人一起做事的感覺真的太棒了，我就像身處天堂一樣」。

傑瑞米日前接受「ABC」專訪，提到被知名主持人黛安索耶詢問當時被足足7噸(約7千公斤)的鏟雪車壓過身上，是為了拯救被雪困住的姪子，他不諱言有想過生命可能到盡頭，「如果我獨自一人待在那裡，那絕對會是一種可怕的死法，但我並不孤單，我的姪子在場，可愛的艾力克斯，我其他家人也在場」。

「舊車大改造」第一季首3集已在Disney+上線，傑瑞米雷納身為愛車人，在節目中透過各式各樣的改車，協助不同社區、慈善機構完成他們的需求，更前進芝加哥、墨西哥以及內華達州雷諾市，不只做慈善，更透過一台又一台的改裝舊車，幫許多年輕人完成夢想，包括凡妮莎哈金斯、「美國隊長」安東尼麥奇皆有助陣一同攜手拍攝。

傑瑞米雷納車禍重傷意外後3個多月首度現身，拄拐杖並使用電動滑板車，公開向媒體、粉...
傑瑞米雷納車禍重傷意外後3個多月首度現身，拄拐杖並使用電動滑板車，公開向媒體、粉絲問好。(美聯社)
傑瑞米雷納車禍重傷意外後3個多月首度現身，拄拐杖並使用電動滑板車，公開向媒體、粉...
傑瑞米雷納車禍重傷意外後3個多月首度現身，拄拐杖並使用電動滑板車，公開向媒體、粉絲問好。(美聯社)

墨西哥 電影 洛杉磯

上一則

金馬名導頭蓋骨碎裂 靠愛妻照顧 「鬼門關前走一遭」

延伸閱讀

重傷後首度復出 「鷹眼」自爆一度寫好遺書

重傷後首度復出 「鷹眼」自爆一度寫好遺書
惡作劇過頭 21歲維州男激怒對方遭槍擊

惡作劇過頭 21歲維州男激怒對方遭槍擊
「鷹眼」傑瑞米雷納被鏟雪車輾過 死裡逃生曝「用手機寫遺書」

「鷹眼」傑瑞米雷納被鏟雪車輾過 死裡逃生曝「用手機寫遺書」
重回漫威當美國隊長？克里斯伊凡認了：還很多故事能演

重回漫威當美國隊長？克里斯伊凡認了：還很多故事能演

熱門新聞

「愛情而已」中，吳磊(右)周雨彤開啟浪漫約會。圖／愛奇藝國際站提供

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

2023-04-04 17:42
方中信年輕時相當帥氣。圖／摘自微博

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

2023-04-08 15:13
66歲的李坤城過世。圖／摘自臉書

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

2023-04-09 10:28
鍾楚紅（右）與江振誠開心合照。圖／摘自IG

63歲鍾楚紅超凍齡 名廚江振誠開心同框直呼女神

2023-04-10 13:31
荷莉貝瑞發布了正面全裸的最新清涼照。（取材自Instagram）

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

2023-04-09 04:00
鄭彩律9日才發文寫下「笑吧」。 圖／截自IG

26歲女星驚傳陳屍家中 2天前貼文讓人看了心酸

2023-04-11 15:29

超人氣

更多 >
機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行
台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡

台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡
26歲女星驚傳陳屍家中 2天前貼文讓人看了心酸

26歲女星驚傳陳屍家中 2天前貼文讓人看了心酸
紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款

紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款
「美新」法學院最新排名 喊退的名校都上榜…第1仍是它

「美新」法學院最新排名 喊退的名校都上榜…第1仍是它