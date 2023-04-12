金馬名導頭蓋骨碎裂 靠愛妻照顧 「鬼門關前走一遭」

蘇明明(右)這段期間陪伴導演丈夫萬仁度過受傷低潮。記者李政龍／攝影

經典溫情國片「油麻菜籽」於昨（12）日舉辦媒體試片，導演 萬仁與女主角蘇明明出席映後訪問，萬仁提到前年因跌倒意外受傷，竟意外造成頭蓋骨碎裂，「現在頭殼裡面一部分是鈦合金，雖然我在醫院沒有待很久，但花很長一段時間復健」。

蘇明明說當時與萬仁去泡溫泉，得知隔壁男性大眾池的丈夫緊急送醫後，趕緊到醫院簽署手術 同意書，「後來醫生開了整整4個小時的手術，出來後第一句話就是跟我說，幸好送醫的時間抓得剛剛好」，萬仁更自稱是「鬼門關前走一遭」。當時醫生告知萬仁至少要花2年復健，目前狀況已經回復得很好，「萬仁之前講話，都只能用氣聲說話，這幾天狀況已經很好，讓我很開心」。

萬仁與蘇明明早是多年好友，是經過幾次合作之後，自然而然展開戀情，蘇明明也羞認從一開始合作「油麻菜籽」之後，雙方就培養出很好的信任基礎，她也感謝有這部電影 ，才對自己能成為演員這件事很有信心，「因為當時根本沒有劇本，我只看了原作小說，還得從一口氣從高中、大學演到出社會，到了現場就要演，只能靠與導演之間的彼此信任來完成」。