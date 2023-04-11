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台女星乳癌復發 「雙乳全切除」崩潰：半條命快沒了

記者陳慧貞／即時報導
資深藝人、製作人郭美珠驚傳二度罹癌。圖／摘自臉書
資深藝人、製作人郭美珠驚傳二度罹癌。圖／摘自臉書

資深藝人、知名電視劇「新台灣奇案」製作人郭美珠驚曝二度罹患乳癌，上周緊急動刀切除，她14年前因罹患二期乳癌切除右邊乳房，好不容易走出病痛陰霾，如今再度動刀切除左乳，手術過後的她，語氣仍顯虛弱，表示本周四(13日)將回診看報告，屆時才知需做何治療，感嘆直言：「如果要我化療、電療一起做，真的直接死了算了，我光現在就半條命快沒了」。

因疫情因素，郭美珠將近2、3年沒回診，以為當年治療後，恢復狀況不錯，身體不疼不痛沒問題，沒想到只是偶然去醫院探訪朋友，剛好就被醫生抓到，經檢查後證實癌症復發，於是即刻安排做切除手術，她透露，「上次我從肚子挖肉做重建，一次刮一點像橘子瓣一樣塞進去，但這次沒做了。」

據民視新聞網報導，73歲郭美珠隔14年再度罹癌，對她而言無疑是沉重打擊，躺在病床上血壓飆到200多，她提到麻醉師說：「若血壓不降下來，麻醉一打，人可能就沒了」，她也擔心現在的身體狀況，是否能應付之後漫長折磨的治療過程，「電療化療一起來，我怕我會撐不住」。

但為了製作的「新台灣奇案」，郭美珠在出院沒幾天後，就又驅車赴台南做田野調查，術後身體元氣未恢復，加上舟車勞頓，「要不是為了『新台灣奇案』，真不知道是為誰在活啊我？」表示還是為努力撐下去。

手術 血壓 癌症

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