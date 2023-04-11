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生了3個兒子後 40歲昔「維密天使」喊話：期待當祖母

記者杜沛學／台北即時報導
身兼母親與自創品牌老牌，Miranda Kerr認為最重要的是透過適當的計劃和安排來確保工作與生活的平衡。圖／Harper's BAZAAR提供
身兼母親與自創品牌老牌，Miranda Kerr認為最重要的是透過適當的計劃和安排來確保工作與生活的平衡。圖／Harper's BAZAAR提供

昔「維密天使」、超模Miranda Kerr（米蘭達可兒）將迎來40歲生日，不僅是3個兒子的媽，她不放棄自創品牌事業，接受「Harper's BAZAAR」雜誌專訪時表示：「兼任老闆與媽媽肯定很忙，但我不會選擇其他道路。」不僅當媽，還說現在就已經開始期待當祖母。

米蘭達分享：「對我來說，最重要的是透過適當的計劃和安排來確保工作與生活的平衡。舉凡工作日，我會盡量在一天的開始和結束空出時間陪伴我的3個孩子，這也讓我更加期待週末的家庭日。」

米蘭達繼續表示：「你或許會因為家庭時光無法按照預期計畫而感到內疚，認為應該付出更多，但是我覺得讓孩子看到我們具有強烈的職業道德，並教會他們努力工作和自謀生路的價值非常重要。只要秉持耐心、彈性與自信，你便能在忙得焦頭爛額、想要放棄時繼續前進。」

被問到40歲後的新展望，米蘭達表示：「身為一名媽媽、妻子和創業家，我期待著每天都能在不同身分中繼續成長和學習，近距離看著我的孩子們長大、參與他們的成長歷程。家庭永遠是我的重心！丈夫與3個寶貝兒子是我的全部。老實說，我已經開始期盼有一天能成為一名祖母了！希望自己能成為家庭的核心，像我祖母那樣，成為孫子孫女們主動靠近、主動維繫親密關係的人。」

Miranda Kerr即將迎接40歲生日，已經期待未來當祖母。圖／Harper...
Miranda Kerr即將迎接40歲生日，已經期待未來當祖母。圖／Harper's BAZAAR提供

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