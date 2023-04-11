生了3個兒子後 40歲昔「維密天使」喊話：期待當祖母

身兼母親與自創品牌老牌，Miranda Kerr認為最重要的是透過適當的計劃和安排來確保工作與生活的平衡。圖／Harper's BAZAAR提供

昔「維密天使 」、超模Miranda Kerr（米蘭達可兒）將迎來40歲生日，不僅是3個兒子的媽，她不放棄自創品牌事業，接受「Harper's BAZAAR」雜誌專訪時表示：「兼任老闆與媽媽肯定很忙，但我不會選擇其他道路。」不僅當媽，還說現在就已經開始期待當祖母。

米蘭達分享：「對我來說，最重要的是透過適當的計劃和安排來確保工作與生活的平衡。舉凡工作日，我會盡量在一天的開始和結束空出時間陪伴我的3個孩子，這也讓我更加期待週末的家庭日。」

米蘭達繼續表示：「你或許會因為家庭時光無法按照預期計畫而感到內疚，認為應該付出更多，但是我覺得讓孩子看到我們具有強烈的職業道德，並教會他們努力工作和自謀生路的價值非常重要。只要秉持耐心、彈性與自信，你便能在忙得焦頭爛額、想要放棄時繼續前進。」