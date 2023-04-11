我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？

馬克宏海牙演說倡歐洲主權 遭抗議民眾喊話打斷

威爾史密斯翻紅有望？民調人氣回升 大片續集籌拍中

記者蘇詠智／即時報導
威爾史密斯（右）在奧斯卡典禮上掌摑克里斯洛克，讓自己的人氣也向下探底。（路透資料照片）
威爾史密斯（右）在奧斯卡典禮上掌摑克里斯洛克，讓自己的人氣也向下探底。（路透資料照片）

自從去年在奧斯卡金像獎頒獎典禮一巴掌打掉自己的形象、成為各方批評目標後，威爾史密斯其實一直都沒放棄籌拍新片，默默為自己重振雄風在做準備，雖然去年12月推出的Apple TV+影片「自由路上」雷聲大雨點小，也未能獲得奧斯卡的青睞，他的人氣已經悄悄回升，比去年事情剛發生時有明顯的進步，他的代表作之一「絕地戰警」系列也確定要再拍第4集，已邀得「實習醫生」、「高校十八禁」艾瑞克丹恩扮演大反派。

威爾史密斯去年在全球萬千觀眾眼前，對執意開他妻子潔妲蘋姬理平頭玩笑的克里斯洛克甩了一巴掌，儘管克里斯不管潔妲是因生病落髮才決定自己先理平頭還堅持要嘲諷她，確實相當沒口德，歐美的主流文化卻是無論如何都不能先動手使用暴力，使得威爾史密斯的形象和人氣都跌到谷底，一堆網友表示不會再看他的片子。

經過一年多的反省、接受心理治療以及公開道歉，威爾史密斯在最新民調結果中有56%的人喜歡、24%的人不喜歡，去年剛出事沒多久則只有49%的人喜歡他，遠不如出事前有66%的人喜歡。就算目前威爾的人氣還未回到「掌摑風波」之前，至少曾經喜愛的他的觀眾已慢慢回流，總有機會恢復昔日的水準。

由威爾史密斯和馬丁勞倫斯主演的「絕地戰警」系列，3集都有不錯的票房成績，第4集原本就在籌拍，沒有因為威爾出事而喊停，現在又有重量級的艾瑞克丹恩加入，可看性應頗值得期待。不過網友還是沒忘記小小酸他一下，笑稱：「大反派應該要是克里斯洛克來演。」

威爾史密斯（左）與馬丁勞倫斯還要繼續再合作「絕地戰警4」。（路透資料照片）
威爾史密斯（左）與馬丁勞倫斯還要繼續再合作「絕地戰警4」。（路透資料照片）
威爾史密斯在「掌摑事件」一年多後人氣逐漸回升。（路透資料照片）
威爾史密斯在「掌摑事件」一年多後人氣逐漸回升。（路透資料照片）
艾瑞克丹恩將在「絕地戰警4」扮演大反派。（路透資料照片）
艾瑞克丹恩將在「絕地戰警4」扮演大反派。（路透資料照片）

威爾史密斯 奧斯卡 民調

上一則

不愧是日劇天王 木村拓哉新戲收視告捷

下一則

小S不忍了 回應李敖女兒餐桌禮儀批評 大秀高EQ

延伸閱讀

棒球／超越大谷？印州研究生單場無安打比賽+完全打擊

棒球／超越大谷？印州研究生單場無安打比賽+完全打擊
克里斯洛克：逮捕川普只會讓他更受歡迎

克里斯洛克：逮捕川普只會讓他更受歡迎
奧斯卡／吉米金莫開場酸威爾史密斯「你打人就能得獎」

奧斯卡／吉米金莫開場酸威爾史密斯「你打人就能得獎」
不忍了 威爾史密斯之妻友人砲轟克里斯洛克病態、羞辱

不忍了 威爾史密斯之妻友人砲轟克里斯洛克病態、羞辱

熱門新聞

「愛情而已」中，吳磊(右)周雨彤開啟浪漫約會。圖／愛奇藝國際站提供

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

2023-04-04 17:42
方中信年輕時相當帥氣。圖／摘自微博

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

2023-04-08 15:13
「做工的人 電影版」片中兒子一句「我是你跟媽媽啪啪啪來的」，讓觀眾拍案叫絕。圖／大慕影藝、華映娛樂提供

小孩問「為何爸媽啪啪啪」？「標準答案」萬人狂讚

2023-04-04 18:41
66歲的李坤城過世。圖／摘自臉書

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

2023-04-09 10:28
荷莉貝瑞發布了正面全裸的最新清涼照。（取材自Instagram）

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

2023-04-09 04:00
鍾楚紅（右）與江振誠開心合照。圖／摘自IG

63歲鍾楚紅超凍齡 名廚江振誠開心同框直呼女神

2023-04-10 13:31

超人氣

更多 >
聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事

聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事
布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸
肯州銀行槍案5死8傷 兇手「不滿被解雇」 IG直播犯案過程

肯州銀行槍案5死8傷 兇手「不滿被解雇」 IG直播犯案過程
南加州這兩個「小眾」賞花勝地 免費且遊客稀少

南加州這兩個「小眾」賞花勝地 免費且遊客稀少
達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴