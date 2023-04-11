威爾史密斯翻紅有望？民調人氣回升 大片續集籌拍中

威爾史密斯（右）在奧斯卡典禮上掌摑克里斯洛克，讓自己的人氣也向下探底。（路透資料照片）

自從去年在奧斯卡 金像獎頒獎典禮一巴掌打掉自己的形象、成為各方批評目標後，威爾史密斯 其實一直都沒放棄籌拍新片，默默為自己重振雄風在做準備，雖然去年12月推出的Apple TV+影片「自由路上」雷聲大雨點小，也未能獲得奧斯卡的青睞，他的人氣已經悄悄回升，比去年事情剛發生時有明顯的進步，他的代表作之一「絕地戰警」系列也確定要再拍第4集，已邀得「實習醫生」、「高校十八禁」艾瑞克丹恩扮演大反派。

威爾史密斯去年在全球萬千觀眾眼前，對執意開他妻子潔妲蘋姬理平頭玩笑的克里斯洛克甩了一巴掌，儘管克里斯不管潔妲是因生病落髮才決定自己先理平頭還堅持要嘲諷她，確實相當沒口德，歐美的主流文化卻是無論如何都不能先動手使用暴力，使得威爾史密斯的形象和人氣都跌到谷底，一堆網友表示不會再看他的片子。

經過一年多的反省、接受心理治療以及公開道歉，威爾史密斯在最新民調 結果中有56%的人喜歡、24%的人不喜歡，去年剛出事沒多久則只有49%的人喜歡他，遠不如出事前有66%的人喜歡。就算目前威爾的人氣還未回到「掌摑風波」之前，至少曾經喜愛的他的觀眾已慢慢回流，總有機會恢復昔日的水準。