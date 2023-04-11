不愧是日劇天王 木村拓哉新戲收視告捷

木村拓哉散發強大氣場。圖／friDay影音提供

日劇 天王木村拓哉寶刀未老，他主演的最新日劇「風間公親 - 教場0 -」昨晚（10日）在日本以平均12.1％的收視率開出紅盤，暫居2023年日劇首集之冠。

富士電視台繼2020年「教場」以及2021年「教場2」兩部特別篇之後，終於克服萬難決定推出連續劇「風間公親 - 教場0 -」，劇情時間線回到木村拓哉飾演的男主角「風間公親」到警察 學校擔任教官之前的故事，透過新垣結衣、白石麻衣、北村匠海、染谷將太、赤楚衛二等五位新人刑警的互動，揭開魔鬼教官「風間公親」的神秘面紗。

這是木村拓哉睽違九年重返富士電視台星期一晚間九點，俗稱「月9」的黃金時段，他在首集與赤楚衛二的精彩對戲，讓觀眾們看了紛紛大喊「木村拓哉也太恐怖」、「看到冷酷的木村拓哉覺得真有趣」，也有人稱讚赤楚衛二面對強大的木村拓哉壓倒性的氣場，兩人所製造出的緊張感相當驚人，而木村拓哉則是風間公親這個角色的不二人選。