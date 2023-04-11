演藝圈這些人還是很討厭？擺架子、控制狂、愛理不理…

珍妮佛洛佩茲有控制狂，大小事都必須照她的要求。（歐新社資料照片）

知名藝人的銀幕形象和本人可能並不相同，電影裡親切可愛不代表私底下也隨和、好相處。提到好萊塢最討人厭的紅星，葛妮絲派楚、珍妮佛洛佩茲 常常上榜，前者老是有大小姐的派頭，後者的控制狂連身旁的人都受不了，直到現在，情況也沒改善多少。

葛妮絲派楚出身自演藝家庭，父親布魯斯是製片與導演 ，母親布莉絲丹娜不管在劇場界或影視圈都頗有名氣，大導演史蒂芬史匹柏還是她的教父，也難怪她的千金小姐氣息始終散不掉，老被人嫌自以為高人一等。

葛妮絲因為在漫威英雄片裡扮演「鋼鐵人」東尼史塔克的秘書兼愛人小辣椒，為她贏得不少年輕影迷的支持，可是她近年來經營高檔生活用品網站Goop，並不親民的價格又把她和一般大眾的距離拉遠，好不容易提升的親和力又消失大半，大家才發現她一直都那麼高不可攀，實在不好親近。

珍妮佛洛佩茲最喜歡在電影裡強調自己角色的「草根味」，即便「娶我吧！」演紅牌天后，也還是要呈現回到家中後與平常人無異的親切面，但若觀眾真以為珍妮佛本人那麼平易近人，就大錯特錯，珍妮佛習慣掌控一切，而且不太接受別人討價還價，跟她相處可是壓力不小。

她自從與前未婚夫班艾佛列克 重燃愛火、結為夫妻之後，關於兩人蜜月期滿大吵特吵的傳聞，三不五時就會在八卦雜誌上出現，她被指對於班的抽煙習慣、不太有運動鍛練的熱忱、喜歡跟麥特戴蒙等哥兒們分享生活中的細節等等都想干涉，甚至硬是要跟音樂界沒啥交集的班陪她出席葛萊美獎頒獎，然後看到班的臉上出現無聊、乏味的表情，還逼他要嗨一點，遭到網友譏諷：「就算像班艾佛列克一樣有錢、有名，還是會被老婆逼著去自己不想去的場合。」

以往愛情喜劇裡總是有點羞赧又會自我解嘲的斯文帥哥休葛蘭，近年隨著外型日漸老化，開始轉型扮演怪怪壞老頭，尷尬的是，觀眾竟覺得這才是他的本色。