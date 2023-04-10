與霍建華結婚7年 林心如吐這一點和婚前不同了
王偉忠在中廣「欸！我說到哪裡了？」專訪難得上廣播的林心如，林心如聊她首次跨足實境節目製作，即將上檔的「光露營就很忙了」。專訪過程中聊到演藝生涯心路歷程，還包括家人的轉折，王偉忠直回：「這是最好的劇本！」
訪問過程中林心如也聊到因為疫情萌生由戲劇衍生製作實境節目的可能，「光露營就很忙了」題目緊扣著「華燈初上」當中她當媽媽桑的「光」酒店，來賓也都是「光」的小姐們，楊謹華、劉品言、郭雪芙、謝欣穎、謝瓊煖、江宜蓉，真實紀錄大家露營聊天吃飯的樣子。一開始露營是五星級場地，有豪華露營車、還有卡式爐可以做菜，但越往後配備越簡單，除了自己搭帳篷，最後一集還野營，用打火石取火，王偉忠笑說：「那還化妝嗎？」林心如聞言大笑說走真實路線，30分鐘就完妝。
王偉忠好奇一群人合作總會有意見不合的地方，有沒有大家大打出手、互相潑水的鏡頭，林心如笑說「誰會在節目上面表現出來這些給人家看！」王偉忠覺得實境秀當然要看這些內容，不然太過平淡，林心如難得毒舌回覆：「你們這是老一派的綜藝哏！」王偉忠聞言佯怒：「把燈關掉！」
林心如在節目中也聊到與霍建華結婚7年，一開始因為都是藝人，包括工作分配與相處，都要磨合。她覺得自己是個嘴比腦快的人，以前兩人還是朋友的時候可以口無遮攔，但成了夫妻，就要想一想再說，不然傷害到對方會不好收場。她也肯定霍建華真的很顧家，王偉忠以過來人身份說，夫妻相處就是這樣，千萬不要浪費時間冷戰。
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