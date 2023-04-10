我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球最受歡迎藝術博物館 華府國家藝廊奪冠

關注通膨數據 史指微幅走升

與霍建華結婚7年 林心如吐這一點和婚前不同了

記者林怡秀／即時報導
林心如（右）上王偉忠主持的「欸！我說到哪裡了？」。圖／中廣提供
林心如（右）上王偉忠主持的「欸！我說到哪裡了？」。圖／中廣提供

王偉忠在中廣「欸！我說到哪裡了？」專訪難得上廣播的林心如，林心如聊她首次跨足實境節目製作，即將上檔的「光露營就很忙了」。專訪過程中聊到演藝生涯心路歷程，還包括家人的轉折，王偉忠直回：「這是最好的劇本！」

訪問過程中林心如也聊到因為疫情萌生由戲劇衍生製作實境節目的可能，「光露營就很忙了」題目緊扣著「華燈初上」當中她當媽媽桑的「光」酒店，來賓也都是「光」的小姐們，楊謹華、劉品言、郭雪芙、謝欣穎、謝瓊煖、江宜蓉，真實紀錄大家露營聊天吃飯的樣子。一開始露營是五星級場地，有豪華露營車、還有卡式爐可以做菜，但越往後配備越簡單，除了自己搭帳篷，最後一集還野營，用打火石取火，王偉忠笑說：「那還化妝嗎？」林心如聞言大笑說走真實路線，30分鐘就完妝。

王偉忠好奇一群人合作總會有意見不合的地方，有沒有大家大打出手、互相潑水的鏡頭，林心如笑說「誰會在節目上面表現出來這些給人家看！」王偉忠覺得實境秀當然要看這些內容，不然太過平淡，林心如難得毒舌回覆：「你們這是老一派的綜藝哏！」王偉忠聞言佯怒：「把燈關掉！」

林心如在節目中也聊到與霍建華結婚7年，一開始因為都是藝人，包括工作分配與相處，都要磨合。她覺得自己是個嘴比腦快的人，以前兩人還是朋友的時候可以口無遮攔，但成了夫妻，就要想一想再說，不然傷害到對方會不好收場。她也肯定霍建華真的很顧家，王偉忠以過來人身份說，夫妻相處就是這樣，千萬不要浪費時間冷戰。

林心如 疫情

上一則

這到底是宋慧喬還是韓韶禧？「姊妹臉」對比圖看到混亂

延伸閱讀

「光露營就很忙了」小酌 林心如喝到斷片

「光露營就很忙了」小酌 林心如喝到斷片
疫後客源減… 露營爆倒閉潮 「能旅遊，誰還露營」

疫後客源減… 露營爆倒閉潮 「能旅遊，誰還露營」
林心如「模仿」張雅琴 挨批演技不到位

林心如「模仿」張雅琴 挨批演技不到位
林心如「模仿犯」演主播遭批不到位 本尊張雅琴回應了

林心如「模仿犯」演主播遭批不到位 本尊張雅琴回應了

熱門新聞

「愛情而已」中，吳磊(右)周雨彤開啟浪漫約會。圖／愛奇藝國際站提供

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

2023-04-04 17:42
方中信年輕時相當帥氣。圖／摘自微博

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

2023-04-08 15:13
「做工的人 電影版」片中兒子一句「我是你跟媽媽啪啪啪來的」，讓觀眾拍案叫絕。圖／大慕影藝、華映娛樂提供

小孩問「為何爸媽啪啪啪」？「標準答案」萬人狂讚

2023-04-04 18:41
66歲的李坤城過世。圖／摘自臉書

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

2023-04-09 10:28
荷莉貝瑞發布了正面全裸的最新清涼照。（取材自Instagram）

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

2023-04-09 04:00
李嘉欣與許晉亨一家三口粉紅色家庭裝襯到絕。（取自IG）

李嘉欣曬母子照像姊弟…1句話感動網友 爆嫌棄老公真相

2023-04-06 14:56

超人氣

更多 >
5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了
租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡
7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥
百歲人瑞的秘密：擁有大量免疫細胞與抗體

百歲人瑞的秘密：擁有大量免疫細胞與抗體
「美國製造」回來了 建築支出創新高 製造業起死回生

「美國製造」回來了 建築支出創新高 製造業起死回生