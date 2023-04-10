與霍建華結婚7年 林心如吐這一點和婚前不同了

林心如（右）上王偉忠主持的「欸！我說到哪裡了？」。圖／中廣提供

王偉忠在中廣「欸！我說到哪裡了？」專訪難得上廣播的林心如 ，林心如聊她首次跨足實境節目製作，即將上檔的「光露營就很忙了」。專訪過程中聊到演藝生涯心路歷程，還包括家人的轉折，王偉忠直回：「這是最好的劇本！」

訪問過程中林心如也聊到因為疫情 萌生由戲劇衍生製作實境節目的可能，「光露營就很忙了」題目緊扣著「華燈初上」當中她當媽媽桑的「光」酒店，來賓也都是「光」的小姐們，楊謹華、劉品言、郭雪芙、謝欣穎、謝瓊煖、江宜蓉，真實紀錄大家露營聊天吃飯的樣子。一開始露營是五星級場地，有豪華露營車、還有卡式爐可以做菜，但越往後配備越簡單，除了自己搭帳篷，最後一集還野營，用打火石取火，王偉忠笑說：「那還化妝嗎？」林心如聞言大笑說走真實路線，30分鐘就完妝。

王偉忠好奇一群人合作總會有意見不合的地方，有沒有大家大打出手、互相潑水的鏡頭，林心如笑說「誰會在節目上面表現出來這些給人家看！」王偉忠覺得實境秀當然要看這些內容，不然太過平淡，林心如難得毒舌回覆：「你們這是老一派的綜藝哏！」王偉忠聞言佯怒：「把燈關掉！」

林心如在節目中也聊到與霍建華結婚7年，一開始因為都是藝人，包括工作分配與相處，都要磨合。她覺得自己是個嘴比腦快的人，以前兩人還是朋友的時候可以口無遮攔，但成了夫妻，就要想一想再說，不然傷害到對方會不好收場。她也肯定霍建華真的很顧家，王偉忠以過來人身份說，夫妻相處就是這樣，千萬不要浪費時間冷戰。