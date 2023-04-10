這到底是宋慧喬還是韓韶禧？「姊妹臉」對比圖看到混亂

圖／Instagram

南韓 女星韓韶禧在出道前曾有「小宋慧喬 」、「蔚山宋慧喬」的稱號，但出道後妝容、打扮以及戲劇表現的不同，還是可以很明顯的區分她與宋慧喬的不同，不過日前一組雜誌照卻讓不少人驚訝，原來在韓韶禧身上真的找得到宋慧喬的影子。

韓韶禧近日位南韓版《BAZAAR》拍攝時尚 照，第一張手掌托著臉秀出OMEGA腕表的照片，從眼神到唇形簡直就是宋慧喬的翻版，讓網友不禁驚呼：「真的好像！」

事實上早在3年前就有南韓網友將兩人的臉拼在一起做對比，從眉形、臉形到五官相似度大概有90%，兩人的眉毛都屬於尾端稍微上揚的平眉，眼睛方面，宋慧喬是較為圓潤的杏眼，韓韶禧則更加細長一點，眼尾微微上挑，因此相比宋慧喬感覺更嫵媚一點。

臉型方面韓韶禧瘦下來後，和宋慧喬一樣有著清晰的下頜骨，鼻子部分韓韶禧比較圓潤，而宋慧喬更為小巧精緻，唇形方面，兩人都屬於唇珠不是特別明顯的類型，宋慧喬的嘴角平直略往下，而韓韶禧則是平直偏上，不過笑起來的話這點小小的不同就趨近於零，兩人確實是姊妹臉無誤。

宋慧喬在《黑暗榮耀》取得成功之後，攜手韓韶禧投入新作《自白的代價》，這是一部懸疑驚悚劇，以一樁血腥謀殺案為背景展開故事，劇中宋慧喬飾演美術老師「安潤秀」，原本懷抱夢想，卻捲入一場顛覆人生的意外，韓韶禧飾演神秘女子「毛恩」，反社會人格的她只對潤秀釋出善意。