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處女演不出「高潮」 導演怪招弄痛她…漂亮寶貝揭真相

記者蘇詠智／即時報導
布魯克雪德絲（右）在拍「無盡的愛」床戲時，本身都還沒有過性體驗。圖／摘自imdb
布魯克雪德絲（右）在拍「無盡的愛」床戲時，本身都還沒有過性體驗。圖／摘自imdb

電影中出現男女主角的激情場面，不只是噱頭，有時也是導演認為情節需要、不能省略，但演員能否將高潮的歡愉透過表情傳遞給銀幕下的觀眾，除了個人演技實力外，也和導演的功力有很大的關係。

曾在歐美大紅、連在亞洲也廣受歡迎的「漂亮寶貝」布魯克雪德絲，雖然11歲就演雛妓、14歲在「藍色珊瑚礁」也有「初體驗」的性感鏡頭，私下卻被當她經紀人的媽媽管得很嚴格，一直都還保持處子之身，沒想到拍戲時意外替她帶來困擾。

她在「無盡的愛」中又演陷入激情狂戀的少女，免不了又有床戲，可是她本人沒有過這種體驗，導演柴菲萊利要求她做出「高潮狂喜」的表情，她真的做不出來。到最後，柴菲萊利只有在她拍攝那一幕時，一直用力扭她的腳趾，才有辦法讓她將「爽痛」的表情呈現出來，而她其實在拍戲的過程中，只有很痛，一點都沒覺得爽。

今日的布魯克已經57歲，對於過往的奇怪處境，能夠不再逃避而是直接面對，她最近推出了個人的紀錄片「漂亮寶貝：布魯克雪德絲」，揭露了不少過去風光的外表下不為外界而知的真相，像是她曾在22歲遭到性侵等等。

她認為自己年紀還很輕、尚無太多的人生體驗，就被逼著變成爭議話題性感偶像，有時候她也不知道該怎麼向兩個女兒解釋，為何當初她的母親會這樣安排，而她居然還乖乖接受，換做是她自己，絕不會讓女兒陷入那樣的局面。

布魯克雪德絲曾是當紅青春偶像，在亞洲也有很多影迷。圖／摘自imdb
布魯克雪德絲曾是當紅青春偶像，在亞洲也有很多影迷。圖／摘自imdb
布魯克雪德絲（左）在「無盡的愛」中的床戲是該片票房致勝的一大噱頭。圖／摘自imd...
布魯克雪德絲（左）在「無盡的愛」中的床戲是該片票房致勝的一大噱頭。圖／摘自imdb

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