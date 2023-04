鍾楚紅(右)與江振誠開心合照。圖/摘自IG

曾在華人區紅極一時的鍾楚紅,雖然已有超過30年沒再拍電影 ,粉絲對她仍然懷念不已,而她近年來除了拍拍廣告外,就是到處遊山玩水嘗美食 ,生活過得愜意自在,外表也維持在過去的高峰,堪稱「凍齡美人」的代表。