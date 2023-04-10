出道滿20年這一天 林俊傑不藏了拋出大喜訊
JJ 林俊傑在出道滿20周年這一天，開心宣告第15張 / 20周年全新專輯「重拾_快樂 Happily, Painfully After」即將發行。專輯名稱簡短有力道出他多年來感受的一切，更以「找回快樂」當成主軸，唱出看似簡單及長時間經歷的體悟。
這次專輯視覺也邀來藝術家 James Jean 量身設計，封面上的兩個角色看似是兩個獨立個體，實際卻是同一個人。左邊的英雄人物手持占卜棒尋找沿途的珍珠；右邊的英雄人物則是滿懷抱負飛向天空，行囊中還裝著滿滿寶物，兩個角色都被同一張紗布蒙住了眼，防止他們預知未來。
藝術家 James Jean 提到這次與 JJ 合作，表示：「同為『JJ』(James Jean)，我為林俊傑令人讚嘆的20周年獻上衷心祝賀。更巧的是，我們曾是在同一年開啟創作旅程，各自在視覺藝術和音樂領域中拓展。20年後的今天我們殊途同歸，沿著各自的創作軌跡，在這特殊的時刻相遇，非常感恩。」
疫情間的這3年，世界看似停擺卻其實仍繼續前進，JJ也分享道：「這3年的時間教會了我，無論再多開心或難過，都不影響這世界運轉；我因此看開了很多，要認識自己所在的世界，而不是只待在自己的世界。」而正因為經歷得夠多，JJ 對「快樂」的定義也有了變化，他說：「對我來說，快樂的定義一直在改變，現在的我還在感受、尋找，還沒有理想的答案，但希望這張專輯能帶著大家回到最純粹的時刻。」新專輯4月21日全面數位發行。
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